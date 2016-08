Registro civil ya expide actas de nacimiento de otros estados o municipios

Jueves , 1 de septiembre de 2016

En Jacona

-Este municipio tiene alto movimiento de personas de otros estados, por el campo y la agroindustria

Elena Rojas, Jacona

Oficialía del registro civil de Jacona quedo integrada al sistema Nacional de registro civil. En consecuencia, todos los ciudadanos que no sean del estado o el municipio pueden solicitar su acta de nacimiento de su lugar de origen, siempre y cuando aparezcan en el sistema nacional. De lo contrario tendrán que ir a su lugar de origen a tramitarla, señaló Marco Antonio Navarro Nava, oficial del registro civil.

Indicó que generalmente aparecen en el sistema personas que nacieron de los años 60s del siglo pasado a la fecha, “ya de los años cincuentas para atrás es más difícil que estén dados de alta o resulta más complicado encontrarlo, porque muchos ya fallecieron. No obstante, la obligación de los estados es subir la información de todos los registros”.

Señaló que Jacona es un punto de mucho movimiento poblacional, de personas que por cuestiones familiares o laborales, sobre todo que tienen que ver con el campo se vinieron de otros estados a radicar a este municipio.

Comentó, “a raíz de la demanda de ciudadanos que se acercaban a preguntar por actas de nacimiento de otros estados, nos dimos a la tarea de conseguir la clave para ingresar al sistema nacional. Alrededor de 30 personas acudían al mes con esa inquietud”.

Y es que manifestó, “nuestra ciudad ha sido poblada por mucha gente que no ha nacido aquí, gracias l empleo que se genera en el campo y las agroindustrias, sobre todos de los estados de Jalisco, Guanajuato y Guerrero .También se nos han acercado gente de otros estados, pero ya en menor proporción; sobre todo de Tamaulipas, Yucatán, Tabasco”.

Mencionó que para poder realizar el trámite solo deben presentar una copia de su acta de nacimiento, o algún documento que le acredite su nombre completo y fecha de nacimiento. El costo es de 209 pesos y se expide al momento. En menos de 10 minutos las personas ya tienen su acta.

Señaló que anteriormente las personas de otros estados que deseaban tramitar su acta eran enviadas a su lugar de origen. Posteriormente se les canalizaba a Zamora, porque previamente a este municipio se incorporo al citado sistema, “ahora que ya podemos hacer nosotros el tramite las personas podrán tener un ahorro sustancial en tiempo, dinero y esfuerzo. Pues ya no tendrán que trasladarse”.

Dijo, “con el gobierno de Silvano Aureoles se implementaron las claves a más municipios para acercar este trámite a la ciudadanía. Iniciaron con las ciudades de mayor importancia en cuanto a densidad poblacional, como es Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro”.

“Y ya posteriormente se está extendiendo a ciudades más pequeñas, que también no dejamos de ser importantes, porque cada vez tenemos más habitantes. Ojala y llegue esta facilidad a los 113 municipios”, indicó.

Añadió, “el registro civil estatal, junto con el gobernador están preocupados por la ciudadanía. Por ello están pugnando por hacer eficiente los trabajos gubernamentales. Hacerlos llegar a la gente que los requiere para que tengan menos esfuerzo e inviertan menos en dinero”, concluyó.

Numeraria

9 am a 3 pm horario de atención

18 número en calle Constitución Colonia Centro, dirección del registro civil de Jacona