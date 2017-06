Registro Civil podrá corregir errores en CURP

-Gran número de casos requiere de ese servicio, buscan evitar problemas de identidad

-En 24 horas quedarán atendidos ciudadanos, no gastarán en acudir hasta Morelia para trámite

-Personal será capacitado para abrir ventanilla única para esos documentos

Oscar De La Rosa, Zamora

El Registro Civil podrá corregir los errores que se presenten en la Clave Única de Registro de Población (CURP). El 80 por ciento de los casos registrados en la dependencia estatal requieren de esos servicios, ya que presentan homonimia (personas con mismo nombre y apellidos), cambio de letras o de apellidos a consecuencia de un reconocimiento de hijos.

De manera semanal se presentan 150 casos en la Oficialía del Registro Civil, de los que 120 obedecen a la corrección de errores en la dependencia estatal. Las personas que presentan ese tipo de deficiencias son rechazadas para trámites ante el IMSS, SAT, AFORE e INFONAVIT, debido a que sus claves no coinciden con otra documentación.

“Con la instalación del módulo, existe el objetivo de que las personas sean atendidas en un lapso de 24 horas. No tendrán que gastar en acudir hasta la ciudad de Morelia para hacer el trámite. Actualmente es el único lugar donde se puede hacer la corrección del documento, con un servicio ofrecido por nosotros para hacer el traslado de documentos”, informó Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del Registro Civil.

Comentó que la condicionante para abrir una ventanilla única que permita atender esos casos es la capacitación de una persona para que se haga cargo de atender esos casos. A partir de la próxima semana se estima que el servicio se encuentre en funciones para dar atención a las necesidades de la población.

“La instalación de esta ventanilla es una solicitud que hemos trabajado desde hace meses porque directamente no podíamos hacer los trámites. El único servicio que podíamos ofrecer es la impresión de la CURP, pero no dar soluciones a esas personas”, dijo.

Aseguró que en otros casos hacían la canalización de esas personas a otras oficialías establecidas en la región con el propósito de que tuvieran una capacidad de respuesta en el menor tiempo posible y las afectaciones sean menores.

Finalmente agregó que para hacer el trámite de corrección de datos de la CURP es necesario que las personas presenten acta de nacimiento e identificación vigente, así como una solicitud por escrito en donde hagan manifiesto el cambio de la CURPO.

Numeraria

-20 a 30 casos diarios son atendidos en Registro Civil