Registro civil no debe retirar actas norteamericanas a migrantes deportados

Elena Rojas, Jacona

La Dirección de Atención al Migrante de Jacona, a través de su titular Sergio Vega Ramírez, solicitó a la Secretaría del Migrante que interceda ante el director estatal del Registro Civil para que no se retiren las actas originales norteamericanas de los migrantes deportados y que no abusen de los cobros por los procesos y tramites que tienen que realizar ante el Registro Civil.

Indicó que el proceso por la doble ciudadanía, de acuerdo a la tarifa del estado, debe ser de 500 pesos, “sin embargo hemos tenido quejas de que les cobran 700 a 800 pesos. Igualmente les elevan las tarifas oficiales tanto de actas de matrimonio y actas de nacimiento. Por este último trámite, la tarifa oficial es de 120 pesos pero hemos tenido quejas de personas que les están cobrando 150 pesos o más”.

Añadió, “muchos padres de familia, al ser deportados se vienen sin actas de nacimiento, pero una vez ya lograda el acta de nacimiento que les ayudamos a solicitar en los Estados Unidos, van al registro civil para tramitar la nacionalidad mexicana de sus hijos y les retiran el acta original de los E.U”.

Dijo que los migrantes tienen que pagar en EU 40 dólares por cada acta de nacimiento norteamericana, “muchos de ellos a duras penas logran subsanar ese gasto, como para que lleguen aquí y se las retiren”.

“No es necesario que el Registro Civil tenga que retirar el acta original. Yo pienso que haciendo una copia y seguir el proceso de la doble ciudadanía es suficiente y no quitarles el acta original, porque después la van a tener que usar para ir a Guadalajara y tramitar el pasaporte americano”, resaltó.

Agregó, “las oficinas del gobierno americano no retiran nunca un documento original. Ellos mismos sacan una copia y regresan el original al interesado. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo cuando la gente está muy mal económicamente? No porque vengan de los EU quiere decir que traen dólares. Hay muchas familias que viven en una pobreza extrema, a pesar de que vengan de los EU, esto porque están deportados y no preparados para eso”.

Recalcó que el hecho de que les retiren el acta original les trae muchos perjuicios a los migrantes deportados, toda vez que después la tienen que usar para otros trámites y la deben solicitar hasta el estado norteamericano donde haya nacido su hijo, lo que les implica desembolsar 40 dólares y además si requieren un apostilla son 20 dólares adicionales”.

Indicó que por semana, la dirección a su cargo expide de 7 a 10 traducciones de actas que son enviadas a Morelia, “es decir, son 10 personas en promedio las que recibimos que deportan de los E.U. estas personas tienen que ir al registro civil donde les retiran el acta original”.

Finalmente dijo, “ojalá y el gobierno estatal, en este caso la dirección del Registro Civil, sean un poco más conscientes de las necesidades de los migrantes y no les pongamos más trabas, ya que por el simple hecho de ser migrantes deportados están viviendo una situación muy lamentable”.



7 a 10 migrantes deportados atiende por semana