Región de Zamora resentirá más efectos del calentamiento global

-Aumentará temperatura hasta 3 grados y se pone en riesgo agricultura local

-Cambios de uso de suelo y deterioro de bosques las causas principales

-Si no se asegura ciclo hidrológico, está condenada la actividad primara económica: Delegado de SEMARNAT

Redacción, Zamora

La región de Zamora resentirá más los efectos del calentamiento global debido a que está previsto que la temperatura aumente hasta 3 grados centígrados en los próximos 5 años, lo cual pone en riesgo la agricultura local, principalmente la que es de temporal, porque la producción podría sufrir perjuicios y alteraciones.

Los cambios de uso de suelo y el deterioro de los bosques en la región son las causas principales del calentamiento en esta región que anteriormente era una garantía para la agricultura, lo cual hizo de la producción la actividad económica primaria, puntualizó Mauro Ramón Ballesteros, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Comentó que si no se asegura el ciclo hidrológico en esta región, se puede retirar la etiqueta como uno de los principales aportadores al Producto Interno Bruto (PIB) del país, como lo han pregonado en múltiples ocasiones las autoridades municipales de esta localidad.

“El reto más importante que tienen todos los Ayuntamiento de esta región es asegurar la sinergia que existe en el binomio bosque – agua. Si existe la voluntad de los actores involucrados estarán en condiciones de rescatar lo más importante que tienen en esta localidad”, subrayó.

“Nosotros como dependencia al cuidado del medio ambiente estaremos atentos a esta situación y principalmente con el manejo de los cambios de uso de suelo porque no se puede atentar contra la calidad de vida de las personas que residen en esta parte de la geografía de la Entidad”, dijo.

Mencionó que lamentablemente los productores agrícolas no están preparados para los cambios climatológicos, con excepción de aquellos que han invertido de manera importante en la tecnificación de sus cultivos, principalmente en hidroponía, desde donde se puede controlar la temperatura, humedad, riego y el nivel de producción”, subrayó.

Finalmente agregó que al igual que Zamora, la zona de tierra caliente, también resentirá de manera importante los cambios en la temperatura, por lo que podría dificultarse la calidad de vida de las personas que residen en ese lugar del Estado.

Numeraria

-2 zonas del Estado en riesgo ante aumento de temperatura