Regidores denuncian sesiones de Cabildo ilegales y amañadas

-Reclaman a Secretario del Ayuntamiento callar voces para favorecer al presidente municipal

-Regidor Marcos Arizaga señaló que se violentan artículos de Ley Orgánica Municipal

-Reglamento de sesiones está hecho para que la oposición no participe: Teresa Mora



Oscar De La Rosa, Zamora

Regidores de partidos de oposición en el Ayuntamiento denunciaron el amaño de sesiones de Cabildo para evitar que el presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez, sea cuestionado sobre la falta de resultados y otras inquietudes de la población que tiene sobre el trabajo realizado el edil a lo largo de casi un año y medio que tomó las riendas del gobierno local.

“Simplemente se violentan artículos de la Ley Orgánica Municipal. El número 49 establece que el presidente está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos y no lo hace. Hay asuntos que atender relacionados con el único interés de dar respuestas a nuestros representados y se evade esa parte en las sesiones de Cabildo, bajo el argumento de la aplicación del reglamento para regular las sesiones de Ayuntamiento que pareciera un arma para defender al alcalde”, puntualizó Marcos Antonio Arizaga Sánchez, regidor del partido Movimiento Ciudadano.

El reclamo del regidor fue expuesto luego de que se le prohibiera su participación en el apartado de asuntos generales para solicitar respuestas con relación a temas relacionados con despido de trabajadores, deficiencias en el servicio médico para empleados temporales y la solicitud de resultados con relación a otros proyectos expuestos por la población.

“Es la tercera ocasión que me callan. En la primera y segunda el Secretario del Ayuntamiento me notificó que no podía hacerlo por haber presentado mi propuesta 24 horas antes de la sesión del Ayuntamiento, cuando debe ser mayor el periodo para incluir ese punto en la orden del día; ahora me dicen que me faltó anexar mayor información para incluir mis asuntos, pese a que presente la solicitud desde el pasado 10 de marzo, es decir, con 5 días de anticipación”, dijo el regidor a EL INDEPENDIENTE.

Comentó que el trabajo realizado por el Secretario del Ayuntamiento no es otra cosa más que defender al presidente municipal, cuando es el munícipe quien debe dar la cara ante los reclamos de los ciudadanos y no escudarse detrás de varias personas o reglamentos ajustados para su beneficio personal.

Por su parte la regidora del Partido del Trabajo, Teresa Mora Covarrubias, se sumó al reclamo del regidor Antonio Arizaga al señalar al gobierno municipal de excluyente porque no se permite exponer el sentir de los ciudadanos, en el momento del desarrollo de las sesiones de Cabildo y señaló a Luis Omar Núñez Solorio, secretario del Ayuntamiento, como principal protector del alcalde.

Consideró que el reglamento de sesiones de Cabildo está hecho para que la oposición no participe, ni tenga derecho a alzar la voz ante cualquier injusticia que se pueda presentar y que perjudique los intereses de los ciudadanos, que deben ser el interés común en el trabajo del gobierno municipal.

“Es lamentable que incluso en el momento de la revisión de las actas de Cabildo, no estén los datos completos o se encuentren modificadas porque no contienen lo que nosotros expusimos para defender los intereses de los ciudadanos”, subrayó.

Mencionó que solo en los momentos que se va a ver beneficiada la figura del presidente municipal es cuando se permite la participación de los regidores de oposición y no en temas donde se vean perjudicados los intereses del gobierno municipal.

“El otro puntos es que tampoco nos llegan con tiempo para el análisis, los anexos suficientes para que votemos a favor o en contra de alguna propuesta expuesta por el Ayuntamiento; siempre nos mandan los documentos, apenas unas horas o minutos antes de las reuniones para cumplir meramente con un trámite contemplado en la Ley Orgánica Municipal”, concluyó.



Numeraria

3 ocasiones han negado participación a regidor Marcos Arizaga