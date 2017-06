Regidores de Jacona rechazan instalación de planta de gas carburación

-En un terreno ubicado en el Libramiento Sur



Elena Rojas, Jacona

Por mayoría, en sesión ordinaria de cabildo, regidores rechazaron la autorización del uso de suelo para la instalación de una planta de gas carburación que se pretendía instalar en un terreno ubicado en el Libramiento Sur, esquina carretera Jacona- Los Reyes, propiedad de Claudio Arturo Naranjo González, apoderado legal del grupo estación Gas S.A de C.V.

Y es que señalaron que en este proyecto hay incongruencias, pues a decir del regidor, René Valencia, en la solicitud que se realizó a Protección Civil estatal se señalaba que era una estación de gas, mientras que en la solicitud que se emitió para el cambio de uso de suelo se especificaba como una planta.

”En el acta constitutiva se establecen varios conceptos por lo que existe confusión de cuál es la verdadera razón social”, aunado a que dijo cerca de la zona se localiza una gasolinera, lo que podría colocarla como una zona de un alto riesgo. Además de que no cumple con las distancias específicas que resguarden las industrias o comercios cercanos a la zona.

Por su parte María Magdalena Cuevas Hernández, Regidora, señaló que para aprobar una licencia de este tipo se requiere forzosamente la anuencia vecinal, con lo cual no cumplían los solicitantes, además de que se requieren que cumplan con diversos estudios tanto de mecánica de suelos, de impacto social e impacto ambiental, “asimismo carecen de un dictamen jurídico y un dictamen de protección civil estatal”, expresó.

El regidor Jaime Morales añadió que esa zona está contemplada para acciones de reforestación, por lo que con mayor razón se negó rotundamente a la instalación de esta planta.

Por su parte, el síndico Arturo Vega Damián puntualizó, “no podemos autorizar un proyecto de esta índole y menos si no cumple con todas las especificaciones normativas, no se debe eximir ninguna, porque representaría un riesgo”.

Durante esta sesión de cabildo representantes de empresa de telecomunicaciones solicitaron la venta de un predio en área de donación municipal ubicada en la colonia Trasierra y/o colonia Lomas del Pedregal, ubicada en la colonia Lomas del Pedregal, con una área aproximada de 900 metros cuadrados para instalar una antena repetidora de telecomunicaciones, toda vez que en el municipio se pretende instalar una estación de radio.

Para lo cual los solicitantes se comprometieron a generar un proyecto de áreas verdes donde además se cuente con un espacio propicio para capacitar a los habitantes de esa zona en temas de tecnología.

La aprobación de la solicitud de venta se postergo hasta en tanto se presente una propuesta del proyecto, según lo acordaron por mayoría los regidores.

Otro punto que también fue postergado fue la autorización definitiva del desarrollo habitacional en condominio de estructura horizontal, denominado Las Palmas 2ª sección, hasta en tanto se resuelva la situación de la notificación y vialidad, toda vez que a observación de algunos regidores no cumple con todo el procedimiento administrativo que se debe llevar.



Numeraria

2 puntos se pospusieron