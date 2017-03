Regidor señala fraude en colocación de maceteros en Avenida Juárez

– Arizaga Sánchez aseguró que cantidad no corresponde a inversión anunciada por Ayuntamiento

-Son 120 maceteros, cada uno sale en 5 mil pesos

-Buscarán auditar costo del equipamiento para evitar ese tipo de gastos

Oscar De La Rosa, Zamora

El regidor de Movimiento Ciudadano, Marcos Antonio Arizaga Sánchez, señaló como fraude el gasto en la colocación de maceteros en la Avenida Juárez, debido a que el importe de la cantidad no corresponde a la infraestructura física instalada por el Ayuntamiento de casi 700 mil pesos como lo marca el programa de obra del año en curso.

Dijo que hay un total de 120 maceteros colocados sobre el camellón de la Avenida Juárez, en el tramo de 5 de Mayo hasta la calle Galeana, como está marcado en el programa de obra pública que fue autorizado desde el año pasado.

“Nosotros llevamos a cabo una investigación sobre el costo de los maceteros, de acuerdo a las características que presentan. Alcanzamos a apreciar que cada uno asciende a un promedio menor de 2 mil pesos y la realidad es que nos presentan un equipo con un costo de 5 mil 608 pesos en promedio, lo cual es ilógico”, puntualizó el funcionario municipal.

Indicó que buscarán auditar el costo del equipamiento para evitar un gasto que consideró excesivo en la forma en que lo presentó el Ayuntamiento, ya que los recursos municipales deben ser aplicados de manera eficiente y con transparencia, ya que finalmente son recursos de los ciudadanos.

Comentó que la intención de verificar la transparencia en el manejo de recursos públicos no es sinónimo de generar odio o falta de cultura entre la población, simplemente es el hecho de que los zamoranos se den cuenta en qué se gastan sus recursos públicos.

“Ese es el verdadero enojo en las acciones que realiza el gobierno municipal y no el hecho de que quieran dotar de infraestructura al municipio. Consideramos que con esos gastos pudieran haber realizado no solo una, sino más acciones para mejorar las condiciones de vida de la población”, subrayó.

Consideró finalmente que hay otro tipo de necesidades de mayor impacto entre la población que bien pudieron haber sido atendidas con los recursos municipales; sin embargo, no fue considerado así por la mayoría de los regidores del Ayuntamiento.

Numeraria

-2 meses llevan en la instalación de los maceteros