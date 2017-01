Regidor pugna por reanudar campaña de limpieza en Jacona

-De cada primer domingo del mes



Elena Rojas, Jacona

Serafín Campos Cacho, regidor de servicios públicos municipales, pugnó por reanudar la campaña de limpieza en las diversas colonias del municipio, misma que se realizaba durante el primer domingo de cada mes.

Para ello dijo se requieren todos los materiales necesarios desde cubre bocas, guantes, bolsas, escobas y botellas de agua, material que solicitó a la oficina de compras y en coordinación con el director de enlace ciudadano y el regidor de agricultura.

Dijo que esta situación fue dada a conocer al munícipe en la sesión extraordinaria de cabildo celebrada el pasado 28 de octubre, para lo cual dijo que el alcalde le solicitó la programación de las fechas y horas con el listado de las colonias donde se hará dicha labor, por lo que dijo existe la mejor disposición del presidente municipal para continuar realizando esta campaña.

Recordó que esta campaña ya la habían hecho desde el año pasado, sin embargo, se suspendió por la falta de material. Prevén reanudar la actividad a partir del primer domingo de enero y continuar implementándola durante el primer domingo de cada mes.

En un principio a la campaña se sumaban los propios empleados del ayuntamiento; no obstante, la propuesta del presidente fue que mejor se contratara una brigada, sin embargo, desde el pasado mes de abril ya no se le ha dado continuidad.

Agregó que una vez que se reanude buscaran nuevamente el apoyo de los empleados de la presidencia, los integrantes del Pentatlón y de la Cruz Roja, “además de que contará con dos brigadas de limpieza de 15 elementos, aunado la población que se quiera sumar. Nos estaremos coordinando con el departamento de enlace ciudadano, para hacer perifoneo para difundir”.

Ya está elaborando el listado de colonias en las que se arrancara la campaña de enero y abarcará El Realejo, Rancho Nuevo, la tenencia de la Planta, por mencionar algunas, “se pretende hacer conciencia entre los ciudadanos de no tirar basura en la calle y con ello evitar el hospedaje de plagas y enfermedades que se presentan a causa de la basura, además de que se dignifica la imagen del municipio y con ello la atracción del turismo”, concluyó.



Numeraria

1 domingo de Enero se prevé reanudar la actividad

100 toneladas por mes se generan en las 65 colonias del municipio