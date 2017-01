Recursos para tecnificación solo a quien tenga concesión de CONAGUA

-Agricultores no podrán acceder a programas si no tienen aval de dependencia federal

-Ganaderos también deberán contar con certificación para recibir recursos económicos

-El objetivo garantizar correcta aplicación de recursos para ambos sectores



Oscar De La Rosa, Zamora

Será cerrada la puerta para auxilios para la tecnificación a quienes no tengan la concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para llevar a cabo el riego de sus cultivos. Los productores no podrán acceder a diferentes programas si no cuentan con el aval de la dependencia federal para hacer esa práctica.

“No se trata de un asunto de burocratización; por el contrario, la intención es garantizar la correcta aplicación de los recursos que tienen los programas para que lejos de perjuicios haya los beneficios suficientes para los agricultores de la localidad”, puntualizó Saúl Luviano Montaño, delegado de SEDRUA en la región.

Comentó que mismo caso será para el sector ganadero. Tendrán que contar con una certificación denominada (UPP) en la que desglosen con qué tipo de insumos cuentan para llevar a cabo el proyecto que pretenden aplicar con el apoyo de las dependencias federales o estatales.

“Si alguien ocupa auxilio para comprar animales tendrá que especificar de manera forzosa cuántos recursos materiales tienen para que su proyecto pueda ser viable. Queremos que los recursos sean aplicados de manera eficiente para tener más éxito con relación a las expectativas o cumplimiento de metas trazadas por los productores”, dijo.

Aseguró que para el mes de marzo serán abiertas las ventanillas de SEDRUA para acceder a cada uno de los programas correspondientes. Informó que SAGARPA hizo lo propio desde el pasado 16 de enero y la intención es trabajar por medio de agricultura protegida y equipamiento para fortalecer la productividad.

“Para este año vamos a trabajar con una bolsa de mil 900 millones de pesos en el Estado para fortalecer los diferentes proyectos que se presenten a través de las ventanillas. Son 100 millones de pesos menos en relación al año pasado, pero con poco debemos hacer mucho para generar resultados”, subrayó.

Agregó que otro rubro será hacer una reingeniería de algunos programas para que haya una correcta aplicación y que los resultados que se generen se encuentren a la altura de las exigencias de cada uno de los productores agrícolas o ganaderos.



Numeraria

1 900 mdp de presupuesto aplicará SEDRUA en el Estado