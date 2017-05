Recuperan 40 mdp para trabajadores que fueron a conciliación con patrones

-90 por ciento de los casos en la Entidad obedece a despidos injustificados

-Logran resolver más de 3 mil casos en 18 meses de administración

-Representan el 30 por ciento de los más de 10 mil expuestos ante Procuraduría del Trabajo

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 40 millones de pesos fueron recuperados a favor de trabajadores que acudieron a una conciliación con sus patrones, tras ser destituidos por los dueños de las empresas. Se estima que el 90 por ciento de los casos en la Entidad obedece a despidos injustificados.

El 10 por ciento restante de los casos obedece a la falta de seguridad social por parte de los trabajadores y maltrato por parte de los patrones, al ser utilizados por sus patrones para ser humillados, ofendidos o para exponerlos a situaciones riesgosas.

En alrededor de 18 meses se han resuelto un promedio de 3 mil 9 casos en una primera conciliación; otros 752 siguen en proceso porque no hubo un arreglo de primera instancia entre las partes involucradas, informó David Garibay Tena, director del trabajo y previsión social del Estado.

“Con los cambios en la justicia laboral, estimamos que se puedan resolver de una forma más rápida los casos que se presentan. Actualmente apostamos a que la resolución sea en solo una semana para no cargar el trabajo a las juntas locales y que los trabajadores tengan que esperar tiempo prolongado para recibir una respuesta”, dijo.

Aseguró que además los patrones estarán obligados a asistir a las conciliaciones a diferencia de lo que ocurría anteriormente en esos casos donde podían enviar a un representante jurídico para llegar a un acuerdo con las partes involucradas.

Mencionó que los casos resueltos representan el 30 por ciento de los 11 mil 830 que están actualmente en trámite en las 10 juntas locales de conciliación y arbitraje que existen en el Estado, por lo que buscarán agilizar los procesos con los cambios efectuados en justicia laboral.

Finalmente agregó que buscarán aportar más a la conciliación entre los trabajadores y el patrón porque además de ahorrar recursos económicos, también se evita un desgaste mayor porque no se puede prolongar el proceso jurídico laboral.

Numeraria

-10 juntas locales de conciliación y arbitraje hay en el Estado