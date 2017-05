Realizarán muestra gastronómica, artesanal y turística de la región Lerma- Chapala

-Participan las 13 casas de cultura de la red de esta región

Elena Rojas, Jacona

Por segundo año consecutivo se llevará a cabo en esta ciudad la muestra gastronómica, artesanal y turística, organizada por la red de casas de cultura de la región Lerma- Chapala en su cuarta edición. La cita es mañana domingo a partir de las 11 am en la plaza principal de la ex villa de las flores.

Tiene como objetivo dar a conocer la vasta riqueza cultural en los tres rubros antes señalados con que cuentan los municipios de esta región, informó Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo.

Participan 13 casas de la cultura que conforman esta región de municipios tales como Jacona, Chavinda, Santiago, Villamar, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Ixtlàn, por mencionar algunos.

“Cada casa de cultura presentará los bailables típicos de cada municipio, los platillos gastronómicos característicos, las piezas y productos artesanales que les dan identidad e incluso fotografías de los destinos turísticos con que cuentan”, señaló.

“A veces se nos dificulta visitar otros municipios por la lejanía y el costo de traslado. Por ello es importante acercar estas actividades a la población jaconense para que conozca la riqueza cultural de otros municipios”, dijo.

El ayuntamiento de Jacona por su parte facilitará los stands con luz para que las casas de cultura exhiban sus piezas artesanales y oferten sus platillos típicos, “en esta administración municipal nos interesa impulsar la cultura, no solo de Jacona, sino de la región, para poder atraer a más visitantes locales y extranjeros”.

Se pondrán a la venta desde blusas, rebozos y servilletas bordadas de Jiquilpan, bisutería de Pajacuarán; perfumes y jabones naturistas de Villamar; manualidades hechas por los alumnos de las diferentes casas de cultura, canastas, etc.

“La casa de cultura de Jacona por ejemplo, venderá distintos postres realizados con nuestra materia prima que nos identifica: la fresa. Gracias a esta frutilla contamos con un gran potencial turístico de negocios, nos visitan personas de diversos países para el intercambios comercial con las agroindustrias de esta ciudad”, dijo.

De igual forma se mostrarán fotografías de los principales destinos turísticos con que cuenta el municipio: Presa Verduzco, Orandino, La Estancia, el Curutarán, por mencionar algunos.

Cabe señalar que esta muestra en su primera y segunda edición se desarrolló en Jiquilpan y Purepero, “la intención es que cada año se lleve a cabo en el resto de los municipios de esta región. Sin embargo, nosotros hemos sido dos veces sede, porque somos buenos anfitriones”, finalizó.

Numeraria

7 horas prevén dure esta muestra.