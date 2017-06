Realizarán Foro de Cultura Turística para prestadores de servicios

-Será efectuado próximo 6 de junio en auditorio del Colegio de Michoacán

-Interés en capacitar con ponencia a personas de primer contacto con turistas

-Mentalizar con ofrecer buen trato y convencer a visitantes de que regresen a municipio

Oscar De La Rosa, Zamora

Será realizado el primer Foro de Cultura Turística para prestadores de servicios en esta localidad. La intención es instruirlos a través de una ponencia con la que tengan las herramientas necesarias para dar un trato cálido a quienes llegan a descansar al municipio, al ser el primer contacto con los turistas, después de los familiares.

Para el foro está contemplada la participación de taxistas, recepcionistas de hoteles y restaurantes, empresarios, agentes de viajes, entre otros prestadores de servicios que generalmente atienden a los visitantes que llegan al municipio. No tendrá ningún costo la capacitación para las personas.

El evento será efectuado el próximo 6 de junio en el auditorio del Colegio de Michoacán (Colmich) en donde se estima la asistencia de al menos 300 personas, con el propósito de que las medidas en materia de oferta turística se puedan multiplicar, informó Teresa Mora Covarrubias, regidora de turismo.

Comentó que el Foro de Cultura Turística vendrá a reforzar el programa de las plataformas digitales, ya que los prestadores de servicios serán instruidos para que hablen de la variedad de lugares que pueden visitar en el municipio como espacios de entretenimiento, gastronomía y hotelería.

“La ponencia estará enfocada a ese aspecto porque si las personas que ofrecen servicios en el municipio, no ofrecen un trato cálido, amable e informativo, difícilmente optan por retornar a esta localidad como un destino turístico y no se figura en las primeras opciones para vacacionar”, explicó.

Mencionó que la invitación ha sido girada a todos los sectores involucrados en el tema, por lo que esperan que exista una respuesta a la convocatoria. Incluso se espera la asistencia de autoridades estatales para reforzar el impacto de las acciones.

Finalmente agregó que continuarán con la realización de eventos que permitan capacitar al sector turístico con el propósito de que los servicios ofrecidos sean de calidad, ya que la intención es que se pueda ver reflejado el resultado durante los periodos vacacionales y fines de semana principalmente, debido a que son los periodos en que acostumbran a venir familias a vacacionar.

Numeraria

