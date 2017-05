Realizan juegos de semifinales del futbol 7 del torneo sabatino empresarial

Guillermo Ríos, Zamora

Se jugaron los encuentros de vuelta de la semifinal del torneo de copa y desafío de futbol 7 sabatino y vaya que hubo sorpresas en dos encuentros, la primera fue la remontada que hizo el DENTADEL al ir perdiendo 3 a 0 y quedar 10 a 1 en el partido de vuelta.

Sorprendente el marcador ante un equipo de Progreso FC que se mostró inferior a pesar del buen futbol que desarrolló, no pudo contar con Froylan un jugador que marca diferencia en el esquema de este quipo, pero aun así no se esperaban que perdiera de esta forma quedando el marcador global 10 a 4 a favor de DENTADEL, ante la incredulidad de Toño el DT.

Alexis y sus muchachos se quedaron fuera de la final, en el otro encuentro que se esperaba reñido y que era el más parejo de la serie entre las escuadras de ESPAR INGENIERIA vs MOVIL 1 LUB EXPRESS, la ventaja la tenía los de MOVIL con el marcador de 5 a 4, muy bien dirigidos por Chava Camacho, mientras que los del equipo de ESPAR INGENIERIA contaron entre sus filas con la Chiquilla y Rica Sánchez de extracción de Estudiantes que llegaron apuntalar al equipo en la defensa y delantera, en este encuentro de vuelta MOVIL se notó confiado y con Oscar que se desesperó y no pudo hacer nada en la media quedando el marcador 6 a 3 a favor de ESPAR y el global 10 a 8 a favor de este mismo equipo.

Ya en el otro encuentro entre los equipos de DEP. VAZQUEZ VS GRILLER´S la tenían más difícil el GRILLER´S pues tenía una loza prácticamente encima de 6 goles y era muy difícil remontarla, claro hicieron su máximo esfuerzo pero los jugadores del DEP. VAZQUEZ mostraron oficio y marcaron diferencia en la definición frente a portería dejando el marcador de 7 a 2 y en el global 13 a 2.

En el último juego entre PESCADERIA HIDALGO vs REC. BARRERA estuvo apretado, pues caía un gol de cada lado y no marcaban la diferencia que fuera la definitiva para acabar con el rival tanto de un lado como de otro, el marcado fue de 4 a 4, quedando en el global 8 a 7, pasando a la gran final REC. BARRERA.