REAL ZAMORA Y EL TOLUCA EMPATAN A CERO GOLES

Guillermo Ríos, Zamora, Mich.- En un encuentro muy parejo y una afición muy exigente el resultado que dio el conjunto Chonguero del Real Zamora no fue lo que se esperaba al empatar a cero goles contra los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 7 de la Liga Premier de la Segunda División Profesional de Futbol.

Con un desarrollo de buen futbol ambos equipos se presentaron a la grama del Estadio Zamora, ante alrededor de 400 aficionados que se dieron cita para presenciar el encuentro, el equipo Real Zamora con la urgencia de sumar de a tres puntos y dejar el fondo de la tabla, mientras tanto los Diablos Rojos del Toluca buscando el liderato del grupo 2.

Al inicio del juego el conjunto del Real Zamora comenzó tocando el esférico, intentando abrir la cancha por los costados, pero la férrea marca de los defensas choriceros dejaban en solamente intentos, sin profundidad al frente y con poca creatividad al momento de armar las jugadas.

El equipo Real Zamora debido a su urgencia en conseguir unidades era el que hacia el desgaste físico, en ocasiones mandando a su hombre punta Carlos Humberto Jaramillo al matadero, quien no lograba tomar el esférico de frente, peleando los balones en medio campo por la incapacidad del equipo de tejer jugadas en medio campo.

La primera acción de peligró fue gracias a un cobro de tiro libre, en los linderos del área grande por parte del capitán Carlos Alfredo Magaña, quien puso su disparo en la base del poste izquierdo y donde se encontraba bien ubicado el arquero Juan Palo Mercado, mandando el esférico a tiro de esquina.

Muchas faltas lo que hacía que el encuentro fuera interrumpido por las intervenciones del silbante central, quien en todo momento estuvo cercano a ellas y juzgadas con avisos de mostrar tarjetas amarillas, antes de concluir el primer tiempo la dupla de técnicos del Real Zamora realizó un cambio ofensivo, salió del terreno de juego Jesús García para dar oportunidad a Domingo “Mingo” Cervantes.

Llegado el tiempo cumplido de 45 minutos el silbante no dio más y daba por concluidas las acciones del primer tiempo, con ello momento de reajustar sus líneas y descifrar la estrategia para sacar el resultado.

De regreso a las acciones del juego, el conjunto local realizó un movimiento ofensivo más, sacando al delantero Carlos Jaramillo y dando la bienvenida a Oscar Iván Ramos “El Pollito”, con este movimiento era claro el movimiento táctico de los Chongueros, ir al frente en busca del ansiado gol.

Por su parte el conjunto Rojo del Toluca, era obvio que buscaría aprovechar los huecos que su rival podría dejar en sus intentos por ir al frente, la llegada más clara del conjunto Choricero fue al minuto 62, por conducto de Carlos Andrés Calvo, quien se fue por la pradera derecha y con un desborde quedó en posición de disparo y no dudó en sacar un fogonazo que fue apagado con un gran lance del guardameta González, que en dos tiempo se quedó con el esférico.

El juego continuó con la misma tónica del primer tiempo, cuando los equipos se disponían ir al frente las faltas tácticas fueron consecutivas y factor para que los conjuntos no se hicieran daño, las tarjetas amarillas fueron sacadas y calmadas las cosas.

Oscar Ramos del Conjunto Real por momentos intentaba sacar magia de sus botines pero no lograba inquietar el arco rival, pasando los minutos sin pena ni gloria para ambas escuadras, el equipo dirigido por Mario Adrián Ortiz estaba logrando sumar un punto y manteniéndose en la cima de la general.

A 5 minutos del final en un forcejeó en la mitad del campo, pero en la zona de bancas, entre Michael Navarro del Rio del Toluca y el Capitán Zamorano Carlos Alfredo Magaña, el jugador de los choriceros colocó un puñetazo al rostro de su rival, estando el silbante central a 5 metros de frente, amonestó al jugador local y Expulsó al Visitante, armándose una gresca en el terreno del juego lo que provocaría que las bancas de ambos equipos invadieran terreno y la afición Zamorana comenzara a lanzar vasos y bebidas a los jugadores, decretando el final del encuentro el silbante central.

Con este resultado el equipo del Real Zamora sigue en la parte baja de la tabla, en la posición 14, con apenas 3 unidades, sin conocer la victoria, mientras que los Choriceros se mantienen en segundo sitio con 15 unidades.