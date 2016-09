Real Zamora se llevó el clásico y venció a La Piedad

Lunes , 19 de septiembre de 2016

-Por 3 goles a 1.

-Ligamos nuestra tercera victoria consecutiva: Víctor Morales

-Se ganó el juego que se tenía que ganar y logramos la hegemonía regional: Carlos Torres

Francisco Hernández, La Piedad Michoacán.

Real Zamora consiguió su tercer triunfo consecutivo y derrotó categóricamente por tres goles a uno a Reboceros de La Piedad, en el mismísimo campo Juan N. López de la ciudad piedadense, tal como estaba programado en punto de las 20:00 el pasado sábado 17 de septiembre Zamora se encontraba en condiciones de local, en las tribunas en cuanto a gente los piedadenses tenían ventaja, aún con lluvia ambas aficiones no dejaron de alentar a sus equipos.

Desde el silbatazo inicial el encuentro se notó muy parejo pues ambos equipos preferían tener la posesión del esférico y eran pocas las veces que llegaban con peligro al área rival, la escuadra zamorana poco a poco fue encontrando los espacios en donde le podía hacer daño al conjunto rebocero y el esfuerzo les rindió frutos pues antes de irse al descanso José Carlos Zarate, casaca número 4, puso adelante al equipo chonguero con un extraordinario remate de cabeza que deja sin oportunidad al arquero rival.

Después de las pláticas con sus entrenadores los equipos salieron al campo para jugar la segunda mitad, Zamora se fue acomodando mejor en el terreno de juego lo que le ayudó a aumentar la ventaja en el marcador con gol de Salvador Tafolla el cual cierra en un centro a segundo palo barriéndose para empujar el balón dentro de la portería rival, la afición piedadense no dejaba de alentar a su equipo y los animaban a seguir adelante aun estando abajo en el marcador su apoyo fue total.

En tanto, los zamoranos también se hicieron presentes y apoyaron al equipo chonguero en todo momento confiados en que el desempeño de los jugadores les daría la victoria, los Reboceros se fueron con todo a la ofensiva para acortar el marcador y tras varios intentos erróneos por fin llegó el gol mediante Christian Montemayor el cual queda sólo frente a la portería tras ser habilitado por su compañero y aprovechando que la portería está vacía manda el balón al fondo de la redes.

La Piedad estuvo muy cerca de empatar el juego en varias ocasiones pero Juan Luis “Diente” González tuvo grandes intervenciones durante la segunda mitad salvando a la escuadra zamorana del empate o hasta de la voltereta piedadense, los últimos minutos fueron un calvario para los zamoranos pues el equipo rival estaba dominando por completo los últimos instantes del partido y obligaban a Zamora a echarse un poco hacia atrás para cuidar el marcador.

Ya en los minutos finales Gustavo “Chetos” Rodríguez mató cualquier esperanza del equipo de Reboceros marcando el 3 por 1 tomando mal parada a la defensa ganando el balón por velocidad y definiendo sólo frente al arquero sentenciando el marcador, momentos después se escuchó el silbatazo de la árbitro indicando el término del encuentro. De esta manera Real Zamora consigue su tercera victoria consecutiva y el orgullo de los zamoranos al quedarse con el clásico michoacano.

Al finalizar del encuentro, la dupla técnica del Real Zamora Víctor Morales y Carlos Torres hablaron del resultado y la temporada que lleva el equipo.

“Sabíamos que los locales serian ellos realmente, Hemos sacado buenos resultados, ligamos la tercera victoria consecutiva, vamos bien, fuimos ganando nivel poco a poco, no es que estemos dando una gran temporada, pero vamos mejorando poco a poco, nos sirvió mucho en la fecha tres vernos en el fondo de la tabla, nos concientizamos y vamos demostrando el nivel que somos capaces”, indicó Víctor Morales.

“Lo que hace siempre más complicado este tipo de duelos es la lucha por una hegemonía regional que se le llama clásico, ellos venían de perder lo cual los hacia más peligrosos pues tratan de salir de esa situación, nosotros con la motivación de dos triunfos seguidos y afortunadamente pudimos hilvanar el tercero y vamos poco a poco, para ser nuestra primera temporada con jugadores algunos nuevos muchos que vienen de Talentos yo creo que vamos haciendo las cosas bien, tampoco se juega como se quiere, pero se ganó el juego que se tenía que ganar y sumar los tres puntos es lo más importante”, concluyó Carlos Torres.