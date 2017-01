Real Zamora presentará caras nuevas para el próximo torneo

Francisco Hernández, Zamora

En una rueda de prensa, el presidente del equipo Real Zamora Ing. Pablo Gutiérrez Galván dio a conocer los pormenores del club de cara al próximo torneo, “el año pasado tuvimos un torneo muy difícil, con muchas lesiones de jugadores, castigados y otros que no dieron el ancho, que no tuvieron el compromiso para que el equipo Real Zamora despegara o mostrara el nivel que pedíamos como mínimo para hacer buen papel, que como todos sabíamos era nuestro torneo del debut en la categoría premier”, señaló.

Estuvimos trabajando con un plantel muy corto, sin mucho margen de jugadores y no queremos junto con el cuerpo técnico conformado por Víctor Morales y Carlos Torres que nos vuelva a pasar lo mismo, estamos dando 17 altas, pero realmente 12 jugadores son los que se estarán incorporando al equipo.

En esta ocasión contaremos con refuerzos experimentados, que han estado jugando en la Liga Mx, la Liga de Ascenso, 2 de Querétaro, 1 de santos, 1 de murciélagos, 1 de tigres, en fin, estos jugadores llegan a préstamo para el equipo, para reforzar en todas las líneas, también quiero destacar que regresa del equipo León Cristian “El Borre” Barragán, quien aquí en Zamora es un “idolazo” también regresa Domingo “Mingo” Cervantes, quien viene después de su paso por el club América, junto con Daniel “Monchis” Moragrega.

La lista de jugadores que se integran a nuestro club para reforzar al equipo la encabeza Joseph Emmanuel Alcántar González de la Llave; José Eduardo Castañeda Garnica; Oliver Jesús González Montoya, defensa; José Domingo Cervantes Padilla, Cristian Jesús Barragán Ramírez, todos mediocampistas.

Antonio de Jesús Rosas Pantoja, Portero; Carlos Humberto Jaramillo Torres, delantero, del cual se esperan grandes cosas; Cristian Alejandro Mercado López, medio; Julio Cristian Sotelo Torres, defensa; Edgar Molina Apaseo, defensa; Daniel Alejandro Moragrega Sandoval, medio; y José Francisco Lara Ceja, Defensa.

“Cabe hacer mención que casi todos han tenido ya participación con otros equipos, con esto estamos asegurando a un cuadro con experiencia, armar un equipo compacto y solido es la finalidad”, aseguró Gutiérrez Galván en la rueda de prensa.