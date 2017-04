Reactivan la jornada 23 de la liga michoacana de futbol

Guillermo Ríos, Zamora

Luego de la falta de garantía en los juegos, insultos, inconformidades y constantes agresiones de jugadores hacia los cuerpos arbitrales que trabajan para la Liga Michoacana de futbol de Zamora, este jueves se anunció que volverán a iniciar los encuentros de esta jornada de fin de semana.

Esto después de haber tenido dos semanas de descanso, producto del que el oficio de inconformidad que llegara hasta las instalaciones de la propia Liga Michoacana, luego de que los árbitros de los colegios que le trabajan a la Liga se unificaran y coincidieran en tomar esta medida, con la finalidad de que bajen las agresiones físicas y verbales, no solo de los jugadores, sino también de las porras y aficionados que se dan cita para presenciar los encuentros.

Los colegios de árbitros que de forma unánime se manifestaron fueron del colegio “Arturo Brizio Carter”, colegio “José Guadalupe Vega y Colegio “Luis Suárez” quienes solicitaron el respaldo y solución a los problemas del Presidente de la Liga Zamorana de Futbol José Luis Linares Méndez.

Citando la circular de los árbitros, mencionan que “debido a los actos de violencia física y verbal de los jugadores de dicha Liga, se llegó a la determinación de suspender las dos semanas pasadas los encuentros hasta encontrar una solución a este flagelo de violencia que atañe al futbol local”.

Por su parte la directiva de la Liga hizo también su pronunciamiento y sostuvo una reunión con las partes involucradas para estipular condiciones, los dueños de los equipos y delegados y los colegios de árbitros así llegar a la conclusión de activar los encuentros este fin de semana.

“La decisión que se tomo fue el de respetar por, ejemplo amonestados, expulsados, castigos, sanciones y acuerdos serán respetados. Para evitar la condonación de castigos y la imposición de decisiones por parte de equiperos y dueños”, recalcó José Luis Linares Méndez.

“La violencia se genera después de que todo mundo se pasa el reglamento por encima, por ejemplo, cuando hay castigados los equiperos se encargan de sobornar a los árbitros para pedirles a cambio de dinero o favores que no sean reportados o sancionados y muchas de las ocasiones los árbitros acceden a este tipo de ofertas y es allí donde se rompe el respeto”, indicó.

“Si los árbitros no ejercen su autoridad y respeto es imposible que las condiciones cambien, así como se pide respeto, también solicitamos autoridad, mano dura y sobre todo preparación” expresó el directivo de la Liga Michoacana.