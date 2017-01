Ravens derrotó a Purépechas en actividad de la Liga Zamorana

Francisco Hernández, Zamora

En un gran encuentro donde se impuso la estrategia y el juego dinámico, los Ravens dirigidos por Ismael Gallegos se enfrentaron a los Purépechas que sorprendieron en su arranque del partido al mostrarse agresivos y conectados, saliendo buenas jugadas y parándose en la parte baja muy sólidos.

Al inicio del encuentro la pelota era circulada por todos los sectores, yéndose al frente los Ravens por conducto de Leonardo Espinoza, quien fue él tomó la batuta en el encuentro y al final se convertiría en el jugador que más puntos anotaría para dar la victoria a su equipo.

En el primer cuarto la diferencia era solamente por una canasta a favor de Raven´s, al comenzar las acciones del cuarto número dos, los Purépechas comenzaron apretar marca y ganar los rebotes pero al momento de definir la puntería no estaba calibrada, dejando escapar valiosos puntos que terminaría por costarles el partido, al final del segundo cuarto el marcador tenía ya una diferencia de 7 unidades a favor de Raven´s, los cartones estaban 35-28.

El medio tiempo llegó y los estrategas dieron instrucciones de no bajar el ritmo, de no ceder la marca, por parte de Purépechas de tirar más, de no circular tanto el esférico, de perder el miedo de fallar y si esto ocurría de volverlo a intentar, por el otro lado Raven´s la instrucción era clara, mover la pelota y cansar al rival, llegar al tablero con opciones claras y ganar los rebotes que surgían después de algún disparo fallido.

El tercer cuarto, como era de esperarse Purépechas sacó sus mejores armas y se fue con todo al ataque, buscando tiros de 3 puntos, pero en ese intento las posibilidades se escurrían, porque los Ravens intercambiaban por canastas de 2 que acrecentaba la distancia y consolidaban el dominio sobre la duela de la Unidad deportiva El Chamizal.

El tercer cuarto la diferencia ya era abismal de 15 unidades, solamente un milagro podían hacer que los Purépechas lograran la voltereta, ya simplemente era buscar terminar el encuentro defendiéndose y metiendo las manos, evitando ser escandalosa la derrota, aunque el orgullo Purépecha hacían redoblar esfuerzos a los capitaneados por Leonardo Espinoza.

Para finalizar el encuentro, la reacción se hizo efectiva, los Ravens aflojaron y los Purépechas comenzaron a meter importantes canastas, ahora si la puntería estaba afinada pero el cronometro era su principal aliado, porque justo estaba la ráfaga de los Purépechas cuando el árbitro “Chayo” y su asistente “Tello” daban por concluidas las acciones del encuentro, llevándose la victoria el conjunto de Raven´s 78-54 de Purépechas.