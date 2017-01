Ravens A apabulló a Cachorros

Pepe Pimentel anotó 38 puntos de los 122 de su equipo

Francisco Hernández, Zamora

Con un score final de alarido y no tanto por la derrota si no por el marcador final, que rompió con toda expectativa y record antes visto en este torneo de la Liga de Basquetbol D.I.A del valle de Zamora, unos Raven´s A capitaneado por Ismael Gallegos apabullaron a unos Cachorros que simplemente venían a divertirse y disfrutar de un buen encuentro.

Pero enfrente los Cachorros tendrían a unos monstruos del Basquet-bol, que sin piedad los borraron del juego y aparte lograron imponer un record en la liga, con 122 puntos. Desde el comienzo del encuentro la diferencia de poderes se vislumbraba, por un lado la experiencia y madurez y por el otro la tranquilidad y la confianza en querer hacer bien las cosas.

Los Raven´s mostraron la confianza y sin el mayor esfuerzo comenzaron bombardear el área de su rival, metiendo de todas formas, los puntos que comenzaban hacer escandalosos. Los tiros de a tres, las jugadas espectaculares, los pases de fantasía y las clavadas eran parte del show que estaban dando Ismael Javier, Marco, Jorge, Pepe y Juan, en el primer cuarto la diferencia era ya de 10 puntos.

Ya en el segundo periodo la diferencia se mostró de forma abismal con unos Raven´s volcados al frente y unos cachorros que simplemente observaban como eran atropellados, el marcador en la primera mitad del encuentro era de 41 a 16.

La mitad del partido fue aprovechado para bromear y disfrutar del encuentro, unos cachorros muy tranquilos, platicando sobre como tapar la salida y no permitir más canastas en su contra, mientras que los Raven´s relajados y sin mayor esfuerzo estaban logrando su cometido.

En el tercer cuarto el cansancio comenzó a cobrar factura a Jesús Santacruz, Urén Cuevas, José Verduzco, Vicente Santacruz y Rubén Orozco del equipo Cachorros, mientras que José “Pepe” Pimentel hacía de las suyas y entraba como por su casa, sobre la defensa Cachorra, tan solo metiendo 38 unidades de 122 puntos totales.

Ya para terminar el encuentro las cosas estaban aún más relajadas, ambos equipos ya con el afán de acabar el encuentro comenzaron a ensayar encestes de tres tiros lo que hicieron más extenso el score final. Con este resultado el equipo Raven´s “A” comanda la cima de la categoría Libre de la Liga D.I.A. de Basquetbol, perfilándose a ser el próximo campeón de la competencia aunque falta trecho por recorrer para terminar el torneo.