Quedó regularizada la actividad en Rastro Municipal

-Sacrifican 100 cerdos y 30 reses diarias, esto tras festividades navideñas

-Continúan trabajos de mejora para garantizar sanidad

Oscar De La Rosa, Zamora

La actividad en el Rastro Municipal se regularizó, tras el periodo de repunte que hubo durante el último bimestre del año pasado. Actualmente son sacrificados 100 cerdos y 30 reses en forma diaria, que permiten cubrir la demanda del producto entre la población consumidora de este municipio.

“Consideramos que la actividad se mantendrá estable hasta antes de que inicie el periodo de cuaresma contemplado para febrero. A partir del periodo vigilia seguramente habrá una baja en el consumo de la carne que procesamos en el inmueble porque la gente opta por consumir otras opciones”, puntualizó Manuel Estrada Ramírez, administrador del rastro municipal.

Opinó que la inflación en el precio de algunos productos de la canasta básica no mermará el consumo en el Rastro Municipal porque finalmente hay personas que optan por mantener la ingesta de los productos que satisfacen sus necesidades personales, por lo que descartó que se pueda afectar el trabajo.

Aseguró que para el mes de febrero podría disminuir entre 20 y 30 por ciento el sacrificio de animales en el Rastro Municipal; sin embargo, mencionó que es parte de un proceso normal y no porque se deba a la falta de recursos entre la población.

En ese tenor, informó que continúan los trabajos de mejora para garantizar condiciones de sanidad en el proceso de sacrificio de animales. Hicieron la fijación de pintura en las diferentes áreas utilizadas para la matanza, colocaron piso en esa zona y además hicieron una limpieza general del inmueble con la finalidad de evitar los malos olores.

Dijo que los filtros en el proceso de sacrificio se mantienen por parte de los médicos veterinarios, de manera que hasta la fecha existe la garantía de que no puede ser sacrificado ningún animal que presente síntomas de tuberculosis u otra enfermedad.

“Nos interesa la salud de las personas que consumen los productos cárnicos y por esa razón es que trabajamos de manera permanente para que puedan cumplirse las medidas sanitarias. Hasta la fecha no hemos tenido problemas con respecto a esa situación”, finalizó.



Numeraria

30 por ciento más de animales sacrificaban durante último bimestre de 2016