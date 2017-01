Quedaron normalizadas las corridas en la central camionera de Zamora

-Tras conclusión de periodo de asueto invernal



Elena Rojas, Zamora

Desde ayer se normalizaron las corridas de autobuses en la Central Camionera de Zamora (CAZ) tras el periodo de asueto invernal comprendido del 19 de diciembre del 2016 al 9 de enero de este año, señaló Jorge Sergio Ayala Medina, gerente general de la CAZ.

Mencionó que a partir de la segunda semana de diciembre se incrementaron las corridas. Estuvieron saliendo 600 diarias durante el periodo vacacional, sobre todo a destinos como Guadalajara, Morelia y Cd de México, lugares donde comúnmente los usuarios abordan una corrida adicional para llegar a otro destino, “de igual manera, quienes arriban a veces transbordan y llegan desde los mismos puntos ya citados, realmente el destino no lo sabemos con certeza porque muchas veces transbordan por ejemplo en Guadalajara y llegan aquí”.

Señaló que en temporada regular salen alrededor de 490 corridas diarias, las cuales ya se normalizaron, luego de que en el periodo de asueto transitaron más de 1 mil pasajeros diariamente, mientras que en temporada normal lo hacen alrededor de 600, sobre todo estudiantes y personas que van a trabajar a otros municipios del interior del estado.

Aseguró que la central está en condiciones dignas para recibir a los visitantes. Aunado a que se cuenta con las condiciones necesarias de seguridad para salvaguardar la integridad de los usuarios, “desde el año pasado que arreglaron la calle de acceso a esta central, intensificamos la acciones de seguridad. Actualmente contamos con 34 cámaras de vigilancia y 10 elementos de seguridad”.

Señaló que en relación con otros años se vio un mayor flujo de personas extranjeras en la central, “esto debido a la constante difusión turística que tiene la entidad, además de que contamos con atractivos naturales dignos de visitarse”, precisó.

Mencionó que en esta ocasión la derrama económica en los establecimientos comerciales del interior de la central fue mejor en relación al año pasado, ya que les favoreció que se extendiera el periodo vacacional durante una semana más , “anteriormente culminaba el periodo vacacional el 2 de enero y ahora se extendió hasta el 9”.

Dijo que afortunadamente en esta central camionera el periodo vacacional transcurrió con saldo blanco, ya que no hubo narcotizados ni extravíos de maletas o robos”.

Comentó que en este periodo vacacional no se contó con ningún módulo informativo para orientar a los turistas, “la Secretaría de Turismo debe colocar módulos durante todos los periodos de asueto o incluso permanente, pues solamente instalan uno durante la Semana Santa, no estaría mal que lo hicieran durante todas las temporadas vacacionales como diciembre y vacaciones de verano, toda vez que Zamora y la región cuentan con un gran potencial turístico, tanto en espacios naturales y arquitectura religiosa”, finalizó.



Numeraria

9 de Enero regreso a clases