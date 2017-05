Pugnarán por acelerar declaratoria de área natural protegida del Cerro de la Beata

-Reserva natural está en riesgo por dimensiones de incendios forestales

-Fueron 150 hectáreas devastadas con último que se presentó en zona cerril

-Reconocen participación de la población por atender de manera oportuna la contingencia

Redacción, Zamora

Pugnarán por acelerar la declaratoria de área natural protegida del Cerro de la Beata, debido a que la reserva natural se encuentra en riesgo de extinción por la cantidad de incendios forestales que se registran en la zona cerril, derivado de la falta de conciencia de la población para proteger los pulmones verdes.

“Hace falta que podamos dar ese paso para que no se repitan ese tipo de acontecimientos, de lo contrario, estamos expuestos a que se vea afectado de manera severa uno de los atractivos ecoturísticos más importantes del municipio, ya que no hay una ley enérgica que proteja al espacio”, puntualizó Salvador Camacho Sánchez, presidente del club de amigos de La Beata.

Comentó que en el último incendio registrado en el cerro de la beata fueron devastadas alrededor de 150 hectáreas. El hecho fue ocasionado por la imprudencia de personas que no pudieron ser identificadas de manera oportuna, debido a la falta de protección del lugar.

“Reconocemos la participación de la población entre empresarios, servidores públicos, brigadas de auxilio y cuerpos de protección civil, para controlar el incendio y evitar que los daños fueran mayúsculos, ya que se puso en riesgo una parte importante de la reserva natural”, subrayó.

Dijo que tras haberse realizado el incendio en el Cerro de la Beata buscarán llevar a cabo acciones de reforestación en la zona afectada para que se pueda recuperar lo que se perdió; sin embargo, las obras costarán recursos, como consecuencia de la imprudencia de una persona para ocasionar el incendio.

“Es por ello que nos urge que avancemos en el proceso de la declaratoria. Así accederíamos a recursos que nos permitirían incrementar las labores de vigilancia, pero también evitar que los incendios sean ocasionados con el propósito de acrecentar la urbanización en la zona cerril”, subrayó.

Dio a conocer que una parte del proceso la tenían avanzada con la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, con quien están a la expectativa de convencer a los ejidatarios de las comunidades aledañas a La Beata para que den su anuencia y se pueda proceder con el trámite respectivo.

Numeraria

-1 incendio de gravedad se ha registrado en La Beata en este año