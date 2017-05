Proyectan campaña de regularización del estado civil para junio

-Harán trabajo en campo para acercar servicios a personas de escasos recursos

-Se presentan hasta 40 casos por semana para registros extemporáneos

-Contemplan hacer por lo menos 350 trámites en próxima jornada gratuita



Redacción, Zamora

Fue proyectada la primera campaña de regularización del estado civil de las personas para el mes de junio. La jornada de trámites será gratuita, lo cual permitirá ahorrar recursos hasta por 640 pesos a las familias de escasos recursos en el caso de un registro extemporáneo y la dotación de un acta de nacimiento para el niño o adulto no registrado.

Personal del Registro Civil iniciará las labores de campo para acercar los servicios a las personas de escasos recursos. Se estima que el grueso de los casos están ubicados en zonas como Ferrocarril, 2 de octubre, Primero de Mayo, Las Margaritas y en la zona rural del municipio (comunidades) para captar un número importante de personas.

Actualmente se presenta un promedio de hasta 40 solicitudes para registros extemporáneos por semana, informó Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del registro civil, quien comentó que los trámites se concentran en niños que tienen entre 3 y 5 años de edad.

“Los trámites de registro de los niños no se realizan porque las personas no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer el trámite; sin embargo, desconocen que la primera acta de nacimiento es gratuita, por lo que prácticamente el costo que hacen es en el traslado a las oficinas”, explicó.

Comentó que lo más riesgoso es que los padres de familia no consideran que al dejar a los menores de edad sin identidad legal, les niegan el acceso a derechos básicos como educación y salud, ya que son los más importantes para el crecimiento sano del infante.

“La falta de identidad civil se presenta en las personas adultas porque hay quienes consideraron que no es trascendente contar con un documento que los identifique como ciudadanos o personas, sin importar que en un momento determinado van a ocupar de servicios de salud”, dijo.

Mencionó que para esta jornada estiman hacer por lo menos 350 en lo que corresponde a registros extemporáneos, que generalmente tiene un costo cerca o a los 680 pesos en la actualidad cuando se hace un trámite después de que la persona tiene más de 5 años de edad.

Concluyó al decir que también buscarán captar casos para corrección o aclaración de actas de nacimiento, así como de matrimonios, ya que se considera que hay parejas que viven únicamente en unión libre.



Numeraria

140 pesos cuesta un acta de nacimiento