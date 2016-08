Próximo domingo finales del Torneo de Copa de la Liga Zamorana de Voleibol

Viernes , 26 de agosto de 2016

Francisco Hernández, Zamora.

El próximo domingo se realizaran las finales del Torneo de Copa de la Liga Municipal de Volibol en su temporada 2016, con un total de 11 equipos varoniles y 6 femeniles; tuvo una duración aproximada de 3 meses.

El pasado fin de semana se realizaron los partidos pendientes de la fase regular, donde los equipos de la rama Varonil como los son: Master, Tangas, Tecnológico de Jiquilpan y Los Cual; lograron colarse a la disputa del reconocimiento y premio en efectivo que los organizadores tienen para entregar.

Por su parte en la rama femenil, las 4 protagonistas de las finales son Las Spikes, Ford Master, Juvenil y las Golden; cabe hacer mención que los duelos de ambas ramas serán a partir de las 9 de la mañana sobre las canchas de Volibol del Domo de la Unidad Deportiva “El Chamizal”.

En los encuentros que se llevaron a cabo este domingo fueron Tec. De Ocotlán vs Asociados, ganando 2 a 0 los del Tec; nuevamente los de Ocotlán se tendrían que enfrentar a los del Vasconcelos; siendo este partido también para los de Ocotlán 2 sts a 0; Por su parte los Master derrotaron a sus rivales Piojos y Cuernavacos, también con 2 sets a 0, aun con esto no les alcanzaría a colarse a la fiesta grande del Torneo; mientras que Vasconcelos y Los Cual, perderían por default; en la Rama femenil el único encuentro que se desarrolló fue el de la selección Juvenil contra Asic´s, resultando ganador Juvenil 2 sets a 0. Con estos resultados las llaves quedaban listas y preparadas para el próximo domingo.

En la Cancha 1 del domo la rama (femenil): a las 9:00 horas. Se enfrentarán las Spikes vs Las Ford Master; a las 10:00 horas. Juvenil vs las Chicas Golden; a las 11:00 horas. Partido por el 3er. Lugar, los perdedores de ambos encuentros se enfrentan en este duelo, para definir el tercero y cuarto lugar; mientras tanto el partido de la gran final femenil se disputará a las 12:00 horas, entre los ganadores de ambos partidos respectivamente.

En la Cancha 2 del domo la rama (varonil): a las 9:00 horas. Master vs Tangas; a las 10:00 horas. Tec. De Jiquilpan vs Cual; a las 11:00 horas. Partido por el tercero y cuarto lugar, entre los equipos que pierdan su encuentro; mientras que a las 12 se llevará la gran final entre los equipos que hayan ganado su respectivo cotejo.

El Presidente de la Liga Felipe de Jesús Zavala Cervantes señalo.- “Que el equipo ganador de dicho Torneo, además de sus reconocimientos y dinero en efectivo, se gana el pase directo a representar al municipio en el Campeonato de Clubes, que se llevará a cabo en la ciudad de Uruapan en el mes de Octubre”.