Proponen incremento del 6 por ciento al agua potable para 2017

Viernes , 2 de septiembre de 2016

-Cabildo envió propuesta a Congreso del Estado para su validación

-SAPAZ pudo incrementarlas hasta 15 por ciento, pero optó por no afectar economía de usuarios

-Aplicarán descuento de 5 por ciento por pronto pago en primer trimestre de próximo ciclo

Oscar De La Rosa, Zamora

Buscarán aumentar hasta 6 por ciento las tarifas de agua potable para el año entrante. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ) presentó la propuesta a los miembros de Cabildo, quienes validaron el incremento; deberán esperar a que Congreso del Estado lo pase como parte de la ley de ingresos del municipio.

La tarifa de agua de potable es calculada en base a fórmulas que la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas (CEAC) del Estado proporcionó a todos los organismos operadores. Al hacer ese ejercicio arrojó que SAPAZ pudo hacer el aumento hasta en 15 por ciento; sin embargo, optó por dejarlo en la cifra mencionada para no afectar la economía de los usuarios.

“Si hacemos un análisis de la propuesta, es el 1 por ciento lo que incrementará para quienes son contribuyentes cumplidos. Habrá un descuento de 5 por ciento por pronto pago para quienes hagan su contribución en el primer trimestre del año entrante; así el aumento es mínimo, en relación a este ciclo; no afecta a la economía de las familias”, puntualizó Marcial Gómez Amezcua, director del organismo operador.

Comentó que actualmente hay un universo de 60 mil usuarios de agua potable que se mantienen como un censo sólido. La única forma en que se puede incrementar el padrón es a través del crecimiento de la mancha urbana, por medio de la construcción de más desarrollos habitacionales.

Indicó que la recaudación de recursos permitirá hacer obras de infraestructura que permitan mejorar las necesidades de la población en lo que respecta a calidad de agua potable y llevar el líquido necesario a aquellos asentamientos en donde existe carencia del servicio.

Aseguró que también habrá facilidades de pago para las personas que presentan adeudos acumulados por varios años. El objetivo es mejorar la condición en que reciben líquido las personas y que puedan quedar cubiertas sus necesidades para el uso diario en materia de acciones de higiene u otro propósito para el que utilicen el servicio.

Concluyó que esperarán la validación del Congreso del Estado para el mes de diciembre, ya que para esas fechas los diputados locales hacen la validación de las leyes de ingresos de los municipios. La propuesta de incremento a las tarifas fue preparada desde el mes de julio del año en curso.

Numeraria

60 mil usuarios tiene SAPAZ actualmente