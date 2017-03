Propone Noemí Ramírez creación de biblioteca digital del Congreso del Estado

-La intención es facilitar la consulta de documentos del trabajo legislativo

-Buscan facilitar acceso a universidades e investigadores para fortalecer trabajos académicos

-Espacio no representará gasto extraordinario para poder legislativo

Comunicado Oficina de Enlace Legislativo

La diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, propuso una iniciativa de ley para la creación de una biblioteca digital del Congreso del Estado, con el propósito de facilitar la consulta de documentos del trabajo legislativo hecho en diferentes legislaturas y que hoy forman parte de la historia de la Entidad.

“Aunque las bibliotecas tradicionales constituyen una fuente de búsqueda confiable, todos hemos sido testigos del cambio producido por la contribución de las tecnologías digitales y el desarrollo de los recursos de redes, dando lugar a un nuevo paradigma dentro de la sociedad, de ahí que la conveniencia de libros digitales representa ciertas ventajas”, dijo la diputada ante el pleno del Congreso del Estado.

Enumeró como ventajas el hecho de que la información pueda ser consultada en cualquier momento, y no esté sujeta a los horarios de una biblioteca tradicional; captar a un mayor número de consultores porque se pretende permitir la entrada a todas las personas que dispongan de un dispositivo móvil; la consulta de un mismo libro o documento de manera simultánea por varias personas, pues no está sujeta a su disponibilidad material y finalmente el acervo que no se desgasta, ni requiere los mantenimientos de un libro convencional.

Aseguró que la creación de la Biblioteca Virtual no supondrá un gasto extraordinario al Poder Legislativo pues su diseño, desarrollo y mantenimiento seguirá el mismo procedimiento al que se somete la información de relativa a gacetas parlamentarias, decretos o el diario de debates que se publica regularmente en nuestro portal de internet por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información.

“Tampoco supone digitalizar todo el acervo bibliográfico de nuestra Biblioteca Lic. Eduardo Ruiz y del Archivo Histórico, que suman más de 20 mil volúmenes; sino de que por sí mismo, o en convenio con instituciones educativas como universidades y centros de investigación, el Congreso del Estado podrá editar publicaciones en versión digital y nutrir dicha biblioteca en el trascurso de esta y posteriores legislaturas” , explicó

Aseguró que la Biblioteca Virtual, se vislumbra como un paso adelante en el uso de las nuevas tecnologías y viene a fortalecer la relación con el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, además de que se consolidará como una fuente de información confiable y permanente sobre el trabajo de las legislaturas posteriores y sobre el pensamiento político de nuestro tiempo.

“Es tiempo de avanzar en la consolidación de nuevas propuestas en materia tecnológica, optimizar los recursos financieros y proponer acciones funcionales que requieran poco presupuesto y que nos permitan desarrollar un trabajo eficiente y de calidad para los michoacanos”, finalizó.