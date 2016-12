Promotores de SEDRUA vigilan uso de recursos

-Buscan evitar que productores enfrenten procesos legales al no ejercer apoyo debidamente

Elena Rojas, Jacona

Promotores de la Secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) vigilaran la comprobación de recursos de los programas de concurrencia y municipalizado, a fin de evitar que productores no tengan que devolver el recurso, o en su defecto, enfrenten procesos legales al no ejercer el apoyo como se debe.

Por ello los 11 promotores de esta región Lerma-Chapala de municipios como Zamora, Jacona, Tangamandapio, Chavinda, Villamar, Jiquilpan, Ixtlán, Pajacuarán, entre otros, fueron capacitados sobre la forma en que se debe ejercer el recurso para que ellos a su vez impacten a un total de 300 productores que fueron beneficiados a través de los programas ya citados, en los que se destinó un monto de 42 millones de pesos, aportación del gobierno federal y estatal.

Saúl Luviano Montalba, delegado de la SEDRUA en esta región, señaló que es importante que se asesore de manera adecuada a los productores para que no tengan problemas de que después tengan que regresar el apoyo al no ejercerlo de manera correcta, para las comprobaciones en la compra de bienes como tractores, acolchados, molinos, macro túneles, implementos agrícolas, en la construcción de las bodegas, etc.

Explicó, “los promotores se van a convertir en los inspectores, van a supervisar que los productores beneficiados realmente adquieran el bien con las características que lo solicitaron. Por ejemplo si adquirieron un implemento de 30 mil pesos y solicitaron 50 mil pesos tienen que regresar los 20 mil restantes”.

Se trata de que los promotores asesoren debidamente al productor beneficiado, para que este no caiga en alguna incongruencia por la cual la federación le tenga que “echar abajo el apoyo. Por ejemplo a las construcciones de bodegas deben tomar foto del predio donde se construirá la bodega. Debe haber evidencia desde que se empieza a construir hasta que se termina”.

En el caso de Jacona se aprobaron 5 proyectos de estos dos programas: “una sociedad de producción rural solicitó 30 módulos de inocuidad con baños, lavamanos para mejorar la sanidad de las frutillas (berries) y por tanto elevar la comercialización de las mismas. El resto de los 4 proyectos restantes fueron macro túneles y acolchados “.

Recordó que en 2014 hubo algunos beneficiarios de estos programas quienes no pudieron comprobar en que gastaron el recurso, “primero se fueron a un proceso administrativo, después a un proceso legal. E incluso hay algunos que están a punto de que se les gire una orden de aprensión por fraude”.

Eso es, precisamente dijo, “lo que tratamos a toda costa evitar pero de manera generalizada los productores de esta región son honestos, pues realmente adquieren lo que verdaderamente solicitaron”.

Finalmente mencionó, “lo que el gobierno federal y del estado buscan es que Michoacán, a través de estos apoyos incrementen su producción. Somos un estado de alta productividad agrícola y queremos que sea mejor”.

Numeraria

50% monto económico a fondo perdido con el que se le apoya al productor para adquisición de su bien

2 de las bondades de programas: incrementar producción y aumentar empleos

17 municipios abarca región Lerma- Chapala