Programa Asiento Rosa, víctima del machismo

Oscar De La Rosa, Zamora

La falta de cultura en la equidad de género entre la población ha impedido que funcione de manera óptima el programa que fue implementado para resguardar un lugar a las féminas que utilizan el transporte público como medio para movilizarse; sin embargo, los concesionarios mantendrán la medida para que se pueda trabajar en la materia y se logre respetar el derecho que tienen las féminas.

“La denominada silla rosa no ha sido respetada por los varones, debido a que hace falta trabajar en la concientización sobre el lugar que ocupan las mujeres. En una primera instancia se pensó en el espacio como un lugar para que las mujeres pudieran amamantar, pero si no se respeta el ceder un espacio para las féminas, debemos trabajar primero en esa parte”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Indicó que el 70 por ciento de las unidades de transporte público que circula entre Zamora y Jacona cuenta con ese tipo de espacios, con excepción de las combis que prestan sus servicios rumbo a la Central Camionera.

Comentó que es posible que el programa no funcione como consecuencia del arranque y que con el paso del tiempo se pueda trabajar en la generación de conciencia entre la población, principalmente en aquellas rutas que por alguna razón saturan las unidades de pasajeros.

“Nosotros capacitamos a los microbuseros y colocamos leyendas en las unidades vehiculares para exhortar a la población a que colabore con las disposiciones del programa, ya que es importante que el mensaje de equidad de género se pueda extender para generar mejores resultados”, dijo.

Mencionó que no eliminarán el programa como consecuencia de la falta de resultados en el inicio de su aplicación, por el contrario, buscarán corregir las disposiciones de la vertiente porque es necesario fomentar la apertura de mayor número de espacios para las mujeres.

“Recordemos que en ningún momento se trata de hacer menos a una persona, como por ejemplo los ancianos o personas que padecen alguna discapacidad. Pero sí podemos trabajar en acrecentar ese tipo de bondades entre los usuarios del servicio”, finalizó.



Numeraria

315 unidades circulan entre Zamora y Jacona