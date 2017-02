Profesionistas no llenan adecuadamente formatos de empleo

-La mayoría adolece de capacitación para tener un buen documento de presentación

-No hay formalidad para que puedan cubrir expectativas de empleadores

-Oportunidades se reparten para personas con experiencia

Oscar De La Rosa, Zamora

El 70 por ciento de los profesionistas queda fuera de las vacantes por no saber llenar los formatos de contratación, de acuerdo a información proporcionada por la Red de Vinculación Laboral al Servicio Nacional del Empleo (SNE) que está en búsqueda de una solución para que se atienda al sector de los jóvenes.

El grupo de la edad de la población tiene entre los 21 y 25 años de edad y muchas veces se quedan fuera de la oportunidad por un trámite simple como es el llenado de la solicitud de empleo o el currículum que es requerido por los departamentos de recursos humanos de las empresas.

“Es una situación que preocupa y debe llamar la atención de las instituciones educativas porque es una señal de que los educandos no cuentan con la capacitación suficiente para llevar a cabo el proceso de contratación en los negocios”, informó Arturo Esquivel Núñez, jefe de la oficina regional del SNE.

Comentó que los contratantes consideran que no hay formalidad por parte de los jóvenes universitarios y consideran la situación como un aspecto a atender por parte de las escuelas, debido a que los jóvenes universitarios no están preparados para ser contratados en los establecimientos con esas condiciones.

“Por mucha capacidad que puedan tener para desempeñar el puesto, no reciben la confianza de los encargados de recursos humanos porque consideran que no tienen la capacidad para estar en el puesto solicitado”, dijo.

Mencionó que los jóvenes que se acercan a las oficinas del SNE reciben la orientación necesaria para que puedan cumplir con ese requisito; sin embargo, el problema está acentuado desde los planteles educativos porque es allí donde se dan cuenta que los jóvenes no llevan a cabo el proceso.

Indicó que incluso han pensado en sugerir a los planteles educativos, la realización de cursos de capacitación, principalmente para los alumnos que están a punto de egresar de las escuelas y que lleven herramientas seguras para ser contratados.

“Las plazas que quedan vacantes se distribuyen entre personas con experiencia, pero la intención es que los jóvenes sean contratados y que ellos quienes se queden con la vacante para que puedan explotar sus habilidades y conocimientos.

“No tenemos nada en contra de las personas que tienen experiencia en el ramo; sin embargo, consideramos que debe equilibrarse la situación para que haya igualdad de oportunidades entre la población”, finalizó.

Numeraria

-3 cada 10 jóvenes logra acomodarse en vacantes sin problemas en llenado de solicitudes