Profesional del diseño gráfico no es valorado

-Imprentas prefieren contratar técnicos para ahorrar en sueldo

-Sin embargo campo laboral para estos profesionistas crece cada vez más

-UNIVER realiza hoy el Disgraf 2017, para celebrar el día del diseñador grafico

Elena Rojas, Zamora

La labor y conocimiento de los diseñadores gráficos no es apreciada como tal. Esto debido a que en las imprentas y empresas mejor optan por contratar técnicos para pagar un menor sueldo, sin tomar en cuenta que un verdadero profesionista en la materia cuenta con mayores herramientas para desarrollar habilidades creativas, psicológicas, de mercadotecnia y de uso de programas tecnológicos para generar impacto a través de un diseño visual, señaló Martha Terrazas, coordinadora de la carrera de diseño gráfico en la universidad UNIVER, plantel 1.

En conferencia de prensa indicó que en eso deben ser conscientes los empresarios y contratar mejor diseñadores gráficos, “pues los conocimientos hacen la diferencia. No hay déficit de esos profesionistas en Michoacán, pero lo que si falta es cultura del diseño gráfico, ya que en las empresas están desplazándolos para contratar a técnicos y abaratar la mano de obra”.

Sin embargo, dijo, no todo es desalentador, pues pese a lo anterior el mercado para los diseñadores gráficos es muy vasto, además de que pueden desempeñarse como free lance, empleados o empresarios para poner su propio negocio, también cada vez se abre más el mercado para ellos, debido al amplio crecimiento de la tecnología, “creció la demanda para crear más páginas web. En la red hay mucho trabajo para estos profesionistas”.

Así lo anunció al dar a conocer el Disgraf 2017 que se realizará hoy en la plaza principal de Zamora para celebrar el día del diseñador gráfico (27 de Abril), evento organizado por los estudiantes de esta carrera. Se desarrollará de 12 del día a las 8 de la noche.

“Disgraf es una plataforma para que los diseñadores de UNIVER den a conocer todo su potencial. Por lo que se pondrán a la venta los cuadros artísticos de los estudiantes de esta carrera. De igual forma ofertaran sus productos desde tarjetas, mochilas con logotipos, entre otros artículos.

Leopoldo Velasco Guzmán, director del plantel 1 de UNIVER, señaló que esta plataforma representa para los estudiantes una oportunidad para que den a conocer sus obras artísticas y conocimientos adquiridos dentro de la institución.

Añadió, “el evento nos marca un parámetro para que las empresas e instituciones volteen a la universidad y soliciten el apoyo cuando se requiera ya sea para servicio social o prácticas profesionales de nuestros estudiantes, quienes puedan ser incorporados a la vida productiva una vez que conozcan su trabajo”.

Diana Karen Alcántara Valdez, estudiante de la carrera de diseño gráfico señaló, “es importante generar este tipo de espacios para dar a conocer nuestra creatividad e innovación. Nos prepara para salir al mundo real y aprender a tratar con clientes para saber cotizar nuestro trabajo”.

En su turno, Jacqueline Araceli Villanueva, también estudiante de esta carrera, añadió que cada diseñador gráfico tiene un estilo diferente, por lo que se ofrecerá una gran gama para los diferentes gustos.

El evento además de expo- venta, incluye participación de estudiantes imitadores y cantantes; bailes a cargo del estudio Jazz, ritmos latinos y danzas urbanas; elegance dance estudio; así como una pasarela con el tema de diseño gráfico a cargo de las alumnas de la carrera de diseño de modas con los temas: vestidos pintados a mano, vestidos pop art y vestidos de caricaturas famosas.

Numeraria

36 alumnos tiene la carrera de diseño grafico

50 pesos a 1 mil 500 pesos rondan precios de cuadros artísticos de diseñadores gráficos

100 mil pesos se requieren para poder crear su propio negocio de diseño gráfico