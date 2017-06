Prodecon instalará módulo de atención virtual en instalaciones de CCERZA

-Será el segundo en su tipo en la entidad

-Con el objetivo de dar asesoría y atender las quejas en contra de instituciones fiscalizadoras: SAT, IMSS e INFONAVIT

Elena Rojas, Jacona

En menos de tres semanas la Procuraduría de la defensa del Contribuyente (Prodecon) instalará un módulo de atención virtual en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora, ubicado en la calle Circunvalación 7 Poniente, informó Jairo Isai Vera González Ruiz, delegado de la Prodecon en Michoacán.

Esto derivado de un convenio que firmara con CCERZA, a través de su representante Jesús Fernández Arias, en beneficio de todos los contribuyentes de Zamora y la región, quienes podrán presentar sus quejas en contra de las instituciones fiscalizadoras como el SAT, IMSS e INFONAVIT, etc. Esto se acordó en reunión realizada en conocida quinta de esta ciudad, ante la presencia de representantes del sector agrícola, empresarial y de diversas cámaras empresariales.

“A través de un equipo de cómputo, el contribuyente va a poder enlazarse directamente con alguien de los asesores de la delegación de la Prodecon, a través de una video-conferencia. De esa manera los contribuyentes ya no van a tener que trasladarse hasta Morelia “, explicó González Ruiz.

“En este módulo se garantizará servicio de asesoría, pues la intención es que desde ese momento el contribuyente exponga su problemática, y esta sea canalizada a las diversa áreas, ya sea queja, representación legal o cuer4dos conclusivos, pero el principal servicio será de asesoría

El modulo funcionará de 9 am a 2 pm y de 4 a 7 pm, este será el segundo en su tipo con la característica de virtual que tendrá la Prodecon en la entidad, toda vez que el primero se abrirá la semana que entra en Uruapan.

Aseveró que los principales problemas que enfrentan los contribuyentes de Zamora y la región son los asuntos referentes a la devolución del IVA; si como devoluciones de ISR, derivado de la presentación de declaraciones en meses pasados.

“Otros problemas que enfrentan los contribuyentes son: los que no obtuvieron sus constancias de percepciones, pensionados que al jubilarse la afore les hizo una retención, la cual logramos que se considere ilegal y estamos logrando que se les devuelva dicha retención”, subrayó.

Fernández Arias dijo finalmente, “este convenio traerá grandes ventajas para todos los contribuyentes que tengan algún problema con el fisco llamase Seguro Social, Infonavit, Gobierno del Estado, etc.”.

Numeraria

18 municipios atiende CCERZA

40 mil agremiados agrupa CCERZA