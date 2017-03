Procuraduría del Contribuyente lleva casi 300 quejas en Michoacán

-Principalmente son por devoluciones de IVA y de ISR contra el SAT

-Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, municipios con mayor número de quejas

Elena Rojas, Zamora

Casi 300 quejas ha recibido en lo que va de este año la Procuraduría del Contribuyente (Prodecon) en Michoacán, la mayoría son de empresarios que han solicitado las devoluciones de IVA y de ISR ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT), señaló Jairo Isay Vera González Ruiz, delegado de la Prodecon en Michoacán quien fue designado el pasado 1 de Febrero de este año.

Indicó que en los próximos días se prevé incremento en las quejas por devoluciones de ISR, toda vez que en el mes de Abril formalmente iniciara el periodo de declaraciones para personas físicas, sin embargo la plataforma para esta declaración ya la abrió el SAT desde la semana pasada, “todas las personas que se les genere un saldo a favor se pueden acercar con nosotros”.

“El año pasado, la devolución de ISR fue una de las problemáticas más concurrentes. Probablemente este año recibamos también muchos servicios en ese tema. Otros de las quejas tiene que ver con la obtención de las constancias de retenciones”, subrayó.

“Algunos patrones no las han otorgado a los trabajadores. Es un derecho obtener dicha constancia que les garantiza presentar su declaración. Si hay un patrón que no les otorgue dicho documento, pueden acercarse a la Prodecon para que les ayudemos a obtener esa constancia y puedan cumplir con sus obligaciones”, citó.

No obstante, mencionó, el beneficio que dio el SAT es que ahora todos los datos están cargados en su plataforma, “por lo que se puede presentar la declaración con los mismos datos que proporciona el SAT”.

Aseveró que en el tema de devoluciones, el 95 por ciento de las quejas se han resuelto a favor del contribuyente.

Otras quejas señalan a otras instituciones fiscalizadoras como IMSS y al INFONAVIT, “esas tiene que ver con créditos, cedulas de liquidación o por actos de cobro implementados por estas instituciones, donde los contribuyentes consideran que les lesionan sus derechos”.

Aseveró que los municipios con mayor número de quejas son Morelia, Zamora, Uruapan. Así lo expresó tras una reunión que sostuvo con el sector empresarial en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA), a invitación de su presidente Jesús Fernández Arias.

Los contribuyentes de Zamora también le manifestaron los retrasos por parte de las autoridades fiscales en cuanto a las devoluciones de IVA, “los invitamos a que se acerquen a la PRODECON para agilizar el procedimiento de devolución”.

En la citada reunión los empresarios le solicitaron la instalación de una subdelegación de la Prodecon. Al respecto dijo, “es un interés de la delegación Michoacán de acercarnos a este municipio. Zamora es uno de los municipios del cual más contribuyentes se acercan a nosotros al igual que Uruapan. Por lo que estamos interesados en abrir una subdelegación en esta ciudad para acercar los servicios a los contribuyentes de esta zona y que no tengan que trasladarse hasta Morelia”, concluyó.

Numeraria

300 quejas caso en lo que va del año ha captado la Prodecon en Michoacán