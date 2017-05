PROAM exige presencia de titulares en reunión para manejo de residuos sólidos

-No se puede omitir la ley por intereses particulares, reglamentos son claros en sanciones

-Pueden recibir multas hasta por 700 mil pesos



Oscar De La Rosa, Zamora

La Procuraduría del Ambiente en Michoacán (PROAM) envió requerimientos a los titulares de las agroindustrias locales para exigir su presencia en la próxima reunión para llevar a cabo el manejo de residuos sólidos, ya que en la pasada mesa de seguridad ambiental, no acudieron al llamado de las autoridades presentes.

La reunión será efectuada el próximo viernes 19 de mayo en punto de las 10:00 horas en el Centro Regional de las Artes de Michoacán, en donde también estarán presentes otras autoridades y representantes de gobierno.

“No se puede omitir la ley por intereses particulares; los reglamentos son claros en lo que refiere a la aplicación de sanciones y debemos actuar en consecuencia, no sin antes llegar a establecer acuerdos claros con los propietarios de los negocios”, puntualizó Juan Carlos Vega Solórzano, titular de PROAM.

Indicó que los agroindustriales que hagan una omisión de las normas para el manejo de residuos sólidos pueden recibir multas equivalentes a 10 mil UMAS, que equivalen a alrededor de 700 mil pesos, lo cual afectaría de manera importante la parte económica de los establecimientos, por lo que apeló a su voluntad para cooperar con las autoridades respectivas.

Mencionó que no es la intención aplicar una sanción económica como primera medida para regular el manejo de los desechos orgánicos; sin embargo, de no atender a los llamados de la dependencia estatal, iniciará el proceso respectivo porque no se puede tener reglamentos de membrete.

“Quienes más pueden padecer las consecuencias de los actos irregulares de las empresas son los habitantes que están cercanos a los lugares que son utilizados como depósito de desechos, pero también podrían verse afectados los mantos freáticos que son los encargados de dotar de agua a los zamoranos”, concluyó.



Numeraria

40 agroindustrias están ubicadas en el municipio