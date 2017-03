PRI Zamora se adjudica gestión de obra y fue de Marko Cortés

Diputada federal y alcalde priísta, andan cada quien por su lado: Godínez Del Río

Elena Rojas, Zamora

“El Partido Revolucionario Institucional (PRI) le merece respeto a su propia militancia respecto a sus logros como partido, pero si no tienen respeto con sus propios simpatizantes, mucho menos con los ciudadanos”, señaló Enrique Godínez Del Río, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) en Zamora.

Y es que lamentó que el PRI Zamora en su página de Facebook “se cuelga el mérito” de distintas acciones y programas federales y estatales, incluso una obra que fue gestionada por el diputado panista Marko Cortes. Se trata del revestimiento de concreto del canal de la Sauceda que implica una inversión de 10 millones de pesos.

De igual forma, en la citada página se señala que el ayuntamiento llevará agua al Sauz de Abajo, lo que se trata de un engaño pues no pueden disponer de aguas nacionales concesionadas al Módulo de Riego 2 para uso meramente agrícola, “incluso colocaron tubería dentro del pueblo, cuando ni siquiera han avanzado en el equipamiento de líneas de agua hacia las 200 hectáreas del ejido de Zamora”.

“Son obras para que el gobierno municipal las ejecutara, pero el PRI no las gestionó, mucho menos el ayuntamiento de Zamora. Fueron los presidentes de los Módulos de Riego 2 y 4 José Guadalupe Gallegos y Jesús Méndez, respectivamente, quienes vieron en el PAN un vínculo importante para poder aterrizar el recurso. Por ello enviamos un análisis de las obras al diputado quien inmediatamente se interesó por apoyar al agro y gestionó el recurso ante a la Secretaría de Hacienda”, explicó.

Por tanto dijo, “el PRI está jugando con la ciudadanía respecto a su gestión como partido. No han trabajado, no han hecho las cosas bien”.

“Por lo que lo único que pueden cacarear, decir o hacer el ayuntamiento, son acciones que han realizado, pero por medio de la intervención del diputado blanquiazul Marko Cortés, como también lo es el caso de la obra de ampliación de la Juárez, 18 millones de pesos, entre otros proyectos que han sido por gestión federal a través del legislador panista”, resaltó.

Señaló que el comité jurídico del PAN ya analiza si esta situación se puede tipificar como un delito electoral por parte del PRI, “el ayuntamiento de Zamora y el CDM del PRI no deben engañar a los ciudadanos con obras que no gestionaron. Es lamentable que se quieran parar el cuello con obras gestionadas por el PAN”.

Se trata de una mentira más del PRI y del gobierno municipal actual, “recientemente el gobierno municipal señalaba estar en el segundo lugar de trasparencia y finanzas sanas, pero IMCO señaló que no es así, que están en el 115 en el país. Deben informar las cosas como son y no engañar a los ciudadanos”.

Por tanto dijo, “la administración del Dr. Lugo es engañosa, de poca gestión, con poca claridad en sus declaraciones en el manejo de la información. Aparecen en una situación donde se jactan y levantan el cuello y al día siguiente se les termina derrumbándose porque no están sólidas. Las verdades a medias se convierten en mentiras. Eso es lo que el ciudadano no acepta, pues cada vez está mejor informado”.

“Honor a quien honor merece. No porque Marko Cortes no sea del partido del actual gobierno municipal desmerece o quiera opacar el trabajo del ayuntamiento. El ayuntamiento por si solo va a brillar y si es aunado a un diputado zamorano que quiera ayudar a su ciudad, no hay mejor unión que esa”, puntualizó.

“Ya los partidos quedaron a la mitad, situaciones como estas no abonan a una relación institucional. Inclusive entre los mismos priístas, por ejemplo la diputada federal, Rosa Alicia Álvarez, por un lado y el presidente municipal por otro. Entre ellos, que son del mismo partido, no traen esa buena relación, cuando todos deben de encauzarse hacia un mismo fin: un proyecto conjunto de ciudad: Zamora”, finalizó.



Numeraria

23 mdp para los módulos de riesgo de Zamora gestionados por Marko Cortes

20 mdp para los Módulo de riego de Jacona