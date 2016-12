Prevén repunte de 50 por ciento en trámite de actas de nacimiento

-Cercanía de periodo de inscripciones escolares el motivo principal

-Situación se vuelve complicada para quienes no cuentan con registro de nacimiento

-Padres de familia los exponen a quedarse sin derecho a la educación



Oscar De La Rosa, Zamora

Prevén un repunte de 50 por ciento en el trámite de actas de nacimiento, ante la cercanía del periodo de inscripciones escolares. A partir de la segunda quincena de enero, estiman hacer un promedio de 200 a 250 trámites diarios, debido a que se convierte en un documento indispensable para que los niños queden inscritos en los planteles educativos.

Actualmente tramitan un promedio de 130 actas de nacimiento en forma diaria, pese a ser un periodo vacacional. Las oficinas del Registro Civil no cerraron sus puertas por la cantidad de servicios que se solicitan en los días hábiles.

“La situación se vuelve complicada para quienes no cuentan con un registro de nacimiento porque los padres de familia primero deben llevar a cabo ese trámite para obtener el acta correspondiente. Al no ser una campaña de regularización, deben cubrir el costo de los documentos, que asciende a 800 pesos en promedio”, subrayó Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del registro civil.

Comentó que la indecisión de los padres de familia expone a los menores de edad a quedarse sin derecho a la educación, pero también a recibir atención médica porque es un documento indispensable para que los infantes puedan acceder a diferentes beneficios.

“Un ejemplo claro de la falta de voluntad es que hay quienes no aprovechan el beneficio de la primera acta de nacimiento gratuita, pese a que no se tardan en hacer el trámite. Es necesario que haya un cambio en el actuar de la población para que no se presenten ese tipo de situaciones que terminan por perjudicar a los infantes”, consideró.

Agregó que es importante que los padres de familia tomen sus previsiones y que no dejen el trámite para el último momento, de esa manera pueden evitar un desgaste y la posibilidad de que se queden sin el documento porque el periodo para tramitar el documento se cierra en punto de las 13:00 horas.



Numeraria

