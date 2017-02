Prevén caída de 40 por ciento en ventas de carnicerías

-Temporada de cuaresma, la causa principal

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 40 por ciento caerán las ventas en el sector carnicero, debido al arranque de la temporada de cuaresma. A partir del 1 de marzo, iniciará un periodo complicado para el sector, ya que durante los días de vigilia, la mayoría de las personas opta por evitar el consumo de carne roja para no ir en contra de las creencias católicas.

“Para nosotros es un golpe complicado porque a principios de año tuvimos complicaciones con los incrementos que se registraron en el combustible y otros servicios que son básicos para que nosotros podamos operar y ofrecer nuestros productos a los consumidores”, puntualizaron tablajeros asentados en el Mercado Hidalgo abordados por EL INDEPENDIENTE.

Comentaron que para algunos comerciantes representará un descanso “obligado”, ya que al no tener consumidores en los establecimientos, optan por hacer el cierre del negocio durante la vigilia, lo cual representa pérdidas económicas para el sector comercial.

“Es una situación complicada a la que nos enfrentaremos, pero tenemos los recursos suficientes para hacer frente a la falta de ingresos en el sector. No existe la opción de recortar a nuestro personal porque los negocios prácticamente son familiares y no hay problemas en relación a los pagos de nómina”, dijeron.

Consideraron que el repunte de ventas en el sector vendrá a partir de que concluya el periodo de semana santa porque es cuando las personas optan por un consumo regular y constante del producto, sin que represente alguna afectación para sus bolsillos.

Agregaron que no existe una certeza en el sector comercial sobre el comportamiento económico del país, por lo que estarán al pendiente de lo que ocurra en relación a la situación, ya que la intención de los carniceros no es hacer aumentos constantes en los precios de los productos que ofrecen.



Numeraria

5 tablajerías operan en el Mercado Hidalgo