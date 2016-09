Prevén aumento de 5 por ciento en precio de carne de pollo

Viernes , 30 de septiembre de 2016

-Kilo llegará a los 57 pesos en el mercado, será un golpe al bolsillo de consumidores

-Comerciantes se justifican en alza de insumos por volatilidad del dólar



Oscar De La Rosa, Zamora

El precio de la carne de pollo aumentará 5 por ciento. El kilo del producto alcanzará los 57 pesos; será un golpe al bolsillo de los consumidores, principalmente familias de clase media y escasos recursos, que son los que consumen con mayor frecuencia el producto, ante la accesibilidad del costo.

El costo de la menudencia (pescuezos, patas, hígado, tripas y cabeza) alcanzará los 40 pesos con el incremento. Es el producto de mayor consumo entre las familias de escasos recursos, que también sufrirán las consecuencias de las alzas en el precio de los productos.

Los comerciantes de pollo, asentados en el Mercado Hidalgo, justificaron el aumento en el kilo de carne en el aumento de insumos como consecuencia de la volatilidad del dólar, debido a que deben pagar por el traslado del producto con rumbo a sus negocios.

“No es una invención personal, el incremento de la tarifa está sustentado en que para nosotros también resulta más difícil conseguir la carne de pollo para ofertarla a las personas. Más del 50 por ciento de nuestros negocios ya son negocios familiares porque ya no salen recursos para contratar personal”, dijeron comerciantes abordados por EL INDEPENDIENTE.

Indicaron que los comerciantes que importan el producto de granja son los más perjudicados porque deben pagar por el traslado del producto como costo adicional para ofertarlo al público. A partir del aumento en productos de la canasta básica, las ventas disminuyeron de manera considerable en el sector.

Agregaron que el precio en el producto de pollo se mantendrá al menos durante lo que resta del año, por lo que no descartaron que pueda presentarse un nuevo incremento a principios de 2017, si no mejora la situación económica del país

Numeraria

-2 pesos subió el kilo de carne de pollo

-55 pesos cuesta actualmente esa cantidad del producto