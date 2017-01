Pretenden construir nueva planta tratadora de agua en zona norponiente

-Estiman 80 mdp para ejecutar proyecto, será similar a ubicada en Puente de Tubos

-SAPAZ estará en condiciones de limpiar 90 por ciento de agua residual del municipio

-La intención es contribuir a proyecto de saneamiento de Río Duero

Oscar De La Rosa, Zamora

Con una inversión de 80 millones de pesos, buscarán construir una nueva planta tratadora de aguas residuales en el municipio, rumbo a la zona norponiente del municipio. La intención es limpiar el líquido que diariamente se desecha por el colector del Dren General del Valle, que proviene de colonias como El Vergel, Linda Vista, 20 de Noviembre, Valencia y otros desarrollos ubicados rumbo a esa zona.

Las características de la nueva planta tratadora son similares a la que actualmente opera en la parte poniente del municipio que cuenta con el sistema de lagunas de oxidación, que actualmente es el más económico para realizar esos trabajos. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ) estaría en condiciones de costear los gastos de operatividad del inmueble.

“Con ese inmueble estaríamos en condiciones de tratar diariamente el 90 por ciento de las aguas residuales que se generan de manera diaria en el municipio. Actualmente hacemos lo propio con el 60 por ciento a través de la planta tratadora poniente. La meta de nosotros es acrecentar la limpieza del líquido, que incluso podría ser utilizado para riego agrícola”, puntualizó Marcial Gómez Amezcua, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ).

Informó que SAPAZ cuenta con el terreno para la construcción de la planta tratadora y sería la segunda en su tipo dentro del municipio. El objetivo es que únicamente se traten las aguas que se generan en esta localidad.

Aseguró que para lograr la ejecución de la obra buscarán la participación de dependencias federales y estatales, ya que la inyección de recursos es importante. El proyecto puede ser ejecutado por etapas con el propósito de que puedan minimizar los gastos para no dejarlo sin concluir.

“La situación económica a nivel federal no es sencilla; sin embargo, no podemos quitar el dedo del renglón para obtener los recursos que nos permitan llevar a cabo la ejecución de la obra. El SAPAZ no cuenta con la cantidad que se requiere para el proyecto y por ello es que nos vemos en la necesidad de emprender las gestiones necesarias”, dijo.

Finalmente dijo que la creación de plantas tratadoras en una actuación con responsabilidad en el proyecto del saneamiento de las aguas que circulan por los alrededores del municipio, principalmente en la labor del rescate del Río Duero y el organismo operador busca trabajar en la materia para cumplir con el objetivo.



Numeraria

1 planta tratadora de aguas tiene el municipio

60 por ciento del líquido residual es tratado actualmente