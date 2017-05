Prestadores de servicios turísticos, obligados a darse de alta

-En registro nacional de turismo

-Tienen de plazo antes de finalizar junio

-Esto contribuirá a detonar turismo en diversas regiones del país



Elena Rojas, Zamora

Antes de finalizar el mes de junio, todos los prestadores de servicios turísticos deberán de estar dados de alta en el registro nacional de turismo, de lo contrario se les cobrará multas que no son nada baratas, aseguró Cecilia Amezola Aguilera, delegada de turismo de la región Lerma- Chapala.

Señaló que esta obligación para los establecimientos se deriva de la ley federal de turismo, “esto con el objetivo de ofertar el país. No podremos vender nuestro país, estado o municipio en el extranjero si no sabemos con que contamos. Este registro nos permitirá impulsar el turismo, ser capaces de poder vender nuestro municipio, estado y país”.

Indicó que la secretaria de turismo del gobierno federal ha solicitado a los estados la información de los diversos establecimientos turísticos desde hoteles, moteles, restaurantes, agencias de viajes, promotoras turísticas, empresas de trasporte turístico, guías turísticas, trasportistas, souvenirs y tiendas de artesanías, balnearios, etc., por lo que la titular de turismo en la entidad, Claudia López Chávez, solicitó a los delegados redoblar esfuerzos para contar con dicha plataforma.

Uno de los requisitos es que tengan su documentación fiscal en orden y su licencia municipal los prestadores de servicios, los cuales podrán darse de alta en línea a través de la página registro nacional de turismo o bien acudir a la delegación de turismo, dijo.

Señaló que desde el año pasado se dejó de cobrar el registro de estos establecimientos en la página citada a efecto de que todos estuvieran dados de alta, “la prórroga vencía esta semana, pero nos la ampliaron hasta finales de junio”.

Indicó que esta región lleva un avance del 70 por ciento, no obstante faltan que se registren sobre todo algunos hoteles y agencias de viajes, “he realizado visitas a los establecimientos para recordarles que se den de alta e incluso ya les hice llegar un oficio a los 32 presidentes municipales de la región solicitándoles un listado de los negocios turísticos que tienen licencia municipal para agilizar este registro”, dijo.

El turista podrá entrar a la página registro nacional de turismo y buscar por estados, e incluso por municipios para constatar cuantos prestadores de servicios turísticos hay, fotografías de los mismos, servicios que ofrece. E inclusive cuenta con un GPS para llegar hasta el lugar que elijan.

“Esta plataforma es uno de los objetivos que el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto prometió tener, toda vez que nos afectaba mucho para proyectos internacionales, al no contar con un registro de turismo actualizado que tuviera la información real de los servicios que ofrecen los estados y municipios. Esta información sin duda contribuye a detonar el turismo”, concluyó.



Numeraria

32 municipios abarca región Lerma- Chapala

90 hoteles en esta región