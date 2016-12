Presidente municipal, síndico y directores del ayuntamiento no cobraran aguinaldo

-Se ajustan el cinturón ante falta de recursos, tampoco recibirán prestaciones hasta tener solvencia económica municipal

-Buscan ahorrar 1 mdp en fin de año para aplicarlo en servicios públicos

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Funcionarios de primer nivel, desde el presidente municipal hasta directores de área y el síndico se ajustarán el cinturón para evitar que haya problemas financieros en el Ayuntamiento. No recibirán aguinaldo, ni prestaciones hasta que no haya solvencia económica en las finanzas del gobierno municipal que durante la parte final del año ha ejercido alrededor de 38 millones de pesos en obra pública.

Los servidores públicos que no percibieron aguinaldo son el síndico municipal, contralor, tesorero, directores y demás encargados de áreas administrativas del Ayuntamiento. Determinaron solidarizarse con la propuesta emitida por el alcalde, Arturo Hernández Vázquez, para cumplir con una política de austeridad.

“La intención de la medida es que podamos generar ahorros económicos durante la parte final del año para evitar que los servicios públicos dejen de ser ofrecidos. El objetivo también radica en que generemos ahorros para mantener la inercia de obra pública durante el año entrante”, puntualizó el presidente municipal.

A partir de que los funcionarios no percibirán el aguinaldo se podrá generar un ahorro cercano al millón de pesos, el cual será destinado para la ejecución de acciones que permitirán atender algunas necesidades básicas de la población.

Quienes si recibieron aguinaldo son los empleados municipales del Ayuntamiento que ascienden a 450. Recibieron la prestación laboral para evitar que sus familias queden desprotegidas y porque también es un derecho que tienen en materia laboral.

Comentó que el año entrante será complicado en materia de recursos económicos y una de las herramientas para el Ayuntamiento será trabajar con los ahorros que se puedan generar a partir del plan de austeridad que implementarán en la estructura de gobierno municipal.

“No habrá gastos innecesarios en gasolina de vehículos y además procuraremos que cada peso invertido sea bien aplicado en acciones de impacto para los habitantes de esta localidad. Nos interesa que la población de este municipio viva en las mejores condiciones”, finalizó.

Numeraria

-450 empleados tiene el Ayuntamiento

-38 mdp ejercieron en obra pública en parte final del año