Presentan reglas de operación para préstamos a empresarios y emprendedores

Elena Rojas, Zamora y Jacona

La delegación en Michoacán de la Secretaria de Economía federal (SE) se hizo presente en los municipios conurbanos de Zamora-Jacona para dar a conocer las reglas de operación de los programas de apoyo (recursos) a emprendedores en sus vertientes financiamiento y subsidio.

Karina Rosales, coordinadora de promoción en la delegación estatal de la SE, informó acerca de las reglas de operación de las 14 convocatorias que este año operara el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), dependencia que concentra la mayor cantidad de recursos en apoyo a empresarios y emprendedores del país y que es un organismo descentralizado de la secretaria de economía

Primeramente la funcionaria estuvo en conocido hotel del centro de la ciudad donde reveló que el objetivo de la delegación de Economía es que la mayoría de michoacanos: empresarios y emprendedores, incluidos agroindustriales, conozcan cuales son las reglas del juego, “las diferentes alternativas de gestión de recursos y las modalidades de apoyo que el gobierno federal pone a su disposición, ya sea para emprender un negocio o fortalecer el que ya tienen”.

Cabe mencionar que la delegación de Economía estuvo también presente a invitación del Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora (CCERZA) en evento magno realizado en la Quinta Sámano de Jacona, como parte de giras de promoción regional, “hasta el momento ya visitamos los municipios de Morelia y ahora Zamora”.

Explicó que los recursos que la SE pone a disposición de los empresarios y emprendedores se trata de bolsas nacionales, “en el caso del INADEM, competimos en la región 3 donde hay estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero que tiene igualdad de condiciones económicas”.

Señaló que el año pasado la delegación de la SE logró para Michoacán que se gestionaran y apoyaran 1 mil 618 proyectos para 8 mil beneficiarios con un monto federal de 330 millones de pesos en la modalidad de apoyo subsidio (recurso que no se devuelve).

“Como otorgamos el 50 por ciento del costo total del proyecto, debido a que otra parte la aporta el beneficiario, prácticamente es una derrama económica de aproximadamente 700 millones de pesos”, destacó.

Subrayó, “los beneficiarios fueron desde microempresarios que fueron apoyados con un punto de venta con la incorporación de tecnologías de la información, con una capacitación básica de manejo de inventarios, contabilidad y administración”.

“O bien empresarios que gestionaron ante convocatorias más grandes cuyos topes máximos eran de hasta 15 millones de pesos, para desarrollo de proveeduría e incorporar a las cadenas de valor a pequeñas y medianas empresas a través de infraestructura, equipamiento, cursos de capacitación especializados”, comentó en su visita al estudio de INDEPENDIENTE TV.

Mencionó que al tratarse de un recurso que no se devuelve, la mayoría de empresarios y emprendedores aspiran a un subsidio, “de manera general 2 de cada 10 proyectos son aprobados y gozan de este apoyo”, dijo.

Enumeró las principales reglas de operación a efecto de que los proyectos sean aprobados, “el principal requisito es la formalidad. Además deben contar con un plan de negocios (un proyecto de inversión), con este instrumento el empresario demuestra conocer su mercado, su producto, sus competidores, a efecto de que reduzca el riesgo de inversión”.

Recalcó que el objetivo de la SE es generar derrama económica y empleo, de ahí que se vuelve más estricto el tema de las reglas de operación y en especial cuando no se devuelve el recurso.

Finalmente señaló que para conocer más información, los empresarios y emprendedores pueden visitar la página www.inadem.gob.mx

