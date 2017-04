Presentan en Zamora al Movimiento Nacional por la Esperanza

-AC encabezada por René Bejarano, busca ser factor de unidad entre fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda.

-Organización tiene como objetivo el buen vivir de gente vulnerable para incidir en una paz social

-Necesaria unidad de izquierdas para tener el gobierno que demandan los diversos sectores sociales

Carlos González, Zamora

La tarde del pasado miércoles estuvo en las instalaciones del Teatro Don Bosco de esta ciudad René Bejarano Martínez, líder del Movimiento Nacional por La Esperanza (MNE), para hacer la presentación de dicha asociación civil ante la gente del distrito local 06 de Zamora, como ya se hizo en otras partes del estado y que concluirá el 01 de julio para abarcar los 24 distritos electorales de Michoacán, todo ello con la intención de fortalecer las estructuras y organización del MNE.

El profesor Bejarano Martínez, integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio a conocer que el MNE ya cuenta con 500 mil miembros y pretenden alcanzar los 50 mil afiliados en Michoacán para ser factor de unidad entre las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda.

En su gira por esta ciudad, René Bejarano se hizo acompañar por la diputada local por el PRD del distrito de Lázaro Cárdenas, Nalleli Pedraza Huerta, quien también es integrante de MNE, la cual sostuvo que pretenden ser una nueva esperanza para el buen vivir de la gente desprotegida y que, según dijo la legisladora, es necesario coadyuvar a lo que las personas aspiran, es decir, las condiciones mínimas necesarias consagradas en las garantías individuales como vivienda digna, educación y salud.

“Los que integramos el MNE tenemos la intención de construir un México por el buen vivir, para ello vamos unidos en un proyecto social y sumar voluntades para que las personas mejoren sus condiciones de vida, estén bien, felices y con ello lograr la paz social”, subrayó la diputada.

Cabe mencionar que el MNE fue fundado el 20 de noviembre del 2008, hace labor sin distingos políticos con la intención de bajar recursos vía distintas dependencias federales y estatales, “tenemos una coordinación colegiada donde detectamos necesidades de la gente y a través de nuestro líder nacional tratamos de resolverlas”, indicó David Molina, uno de los coordinadores estatales.

Pablo Sánchez Lemus, coordinador en Zamora, dijo que el MNE junta a muchas organizaciones y personas, en especial de partidos de izquierda, que tienen trayectoria en la lucha por mejorar las cosas, el entorno, para buscar el bien común de la gente, “aquí estamos los que no hemos perdido la esperanza, eso que no se ve pero que todos luchamos por ella, hasta con un sentido de fe, con la esperanza de que este mundo va a cambiar, tarde o temprano, para vivir mejor”.

En otro orden de ideas, René Bejarano Martínez puntualizó que es necesario que todos los integrantes de las izquierdas del país deben ponerse por objetivo terminar con la falsa alternancia del PRI y PAN, “no comparto las alianzas con la derecha, está demostrado que son perjudiciales y un fracaso para la izquierda. Debemos de retomar el camino de las izquierdas, esto nos hace fuertes para tener el gobierno que demandan los diversos sectores sociales”.

“No pretendemos dividir a ninguna organización ni política ni social, nuestra AC será factor de unidad. Definitivamente nuestro movimiento no va a postular ningún candidato. Tenemos integrantes del PRD, Morena, PT, MC, que en lo personal pudieran tener algún interés, pero como AC no vamos hacerlo”, concluyó.

En el evento además estuvieron presentes los coordinadores estatales del MNE en Michoacán, Carlos Herrera, David Molina, Ubaldo Posadas y Ricardo Boyzo.