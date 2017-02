Preparan pronóstico para la temporada de calor

-Protección Civil pretende instalar módulos de hidratación e instaurar campañas de prevención

-Prevén que arranque a partir de abril aumento considerable de temperatura

-Proyectan ondas de frío matutinas en cierre de periodo invernal

Oscar De La Rosa, Zamora

La temporada de calor quedará subsanada a expensas de la cantidad de agua generada durante el ciclo de lluvias que se registró durante el año pasado. La Delegación Regional de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) sostendrán una reunión para determinar hasta qué punto se registrarán los niveles de temperatura en esta región, con base en datos estadísticos de otras dependencias, para delinear las medidas de prevención en la salud de la población.

“Por lo pronto contemplamos la instalación de módulos de hidratación en diferentes puntos y campañas para fomentar el uso de protector solar y no estar expuesto a las radiaciones para evitar enfermedades como cáncer en la piel a consecuencia de la falta de medidas de seguridad”, puntualizó Manuel Cuadra García, delegado regional de protección civil.

Comentó que a partir de abril está considerado que inicie la temporada de calor con mayor ahínco. Los aumentos en grados centígrados serán graduales y esperan que se puedan mantener condiciones favorables para que no se presenten problemas de sequía u otros que puedan afectar el estado físico de la población.

Aseguró que está contemplado que para el cierre invernal haya descensos de temperatura en el municipio, principalmente durante las mañanas, de acuerdo a los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El motivo son ondas frías que se registrarán en horarios de las 6:00 a las 8:00 horas, que ocasionarán un ambiente de 6 a 8 grados centígrados.

Consideró que es prudente que las escuelas públicas mantengan el horario de ingreso de los alumnos hasta las 8:30 horas, en lo que concluye el temporal de invierno para no exponer la salud de los niños que son vulnerables ante enfermedades respiratorias agudas.

“Las personas deben estar atentas a cualquier información de primera mano que surja con respecto al tema. Es necesario que tomen las medidas precautorias para que no se vea mermado su estado físico y que consuman muchos líquidos durante el temporal de calor para evitar una deshidratación”, finalizó.

Numeraria

-45 días más iniciará el ascenso de temperatura