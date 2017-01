Preocupa incremento de homicidios dolosos en Zamora y Jacona

-Integrantes del Colmich consideran ineficientes medidas de seguridad hechas en esta zona y en el país

Elena Rojas, Zamora

“En el año 2013 leíamos de homicidios que ocurrían con frecuencia en Tierra Caliente, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Lombardía y Zamora no figuraba en la nota roja o se daban eventos aislados en ese sentido, sin embargo tan solo en mayo del 2016 hubo 31 homicidios intencionales, de los cuales 3 son de Jacona y el resto de Zamora, sobre todo de la parte norte, según información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia (PGJE), situación que siguió en crecimiento en los últimos meses del año y el presente, lo que ya es preocupante”, señaló José Luis Sefoo Luján, investigador y docente del Colegio de Michoacán.

Agregó que del 23 al 31 de diciembre del 2016 se registraron 20 muertes intencionales y 21 heridos; En lo que va de este año van más de 9 muertos y 4 heridos, por lo que se estima que diariamente, o por lo menos cada tercer día, hay una muerte intencional o dolosa, “la mayoría son hombres, no obstante, también predominan los asesinatos con violencia de mujeres. Este mes van dos: una en Zamora y otra en Jacona y en el estado van 11 en lo que va del año”.

Lo anterior lo externó en el marco del Seminario de iniciativas de ley sobre la seguridad interior, en el que participaron académicos de diversas instituciones desde universidades así como del Observatorio Regional Ciudadano e investigadores del Colmich.

Estas iniciativas fueron presentadas en septiembre del año pasado por Roberto Gil Zuarth, senador del PAN; Cesar Octavio Camacho y Martha Tamayo, diputados del PRI y recientemente por diputados del PRD. En estas iniciativas los académicos detectaron diversas inconsistencias e incongruencias.

“En estas propuestas se habla de respetar de los derechos humanos de las personas, sin embargo admiten que se intervengan las comunicaciones privadas: teléfono celular, internet y pláticas, desde luego esto ocupa un procedimiento de tipo judicial”, señaló.

Añadió, “lamentablemente el Ejército está entrenado para matar, más no para la prevención del delito. Un soldado está entrenado para obedecer sin importarles violar los derechos humanos, pues incluso golpea a la gente sin miramiento, luego de una orden. La función del Ejército es guerra, defensa del país, seguridad interior, desastres naturales, en situaciones en las cuales la autoridad estatal o municipal está imposibilitada enfrentar”.

“No obstante, hace 10 años el presidente de la República, Felipe Calderón, lanzó a los soldados a Michoacán para combatir el narcotráfico y a la fecha no se ha solucionado: sigue existiendo compra venta, cultivos, procesamiento de enervantes y las muertes son las que destacan”, resaltó.

Dijo que son ineficientes las medidas de seguridad que están implementando en esta región, “en Zamora tenemos una mesa de seguridad y justicia, una dirección de participación ciudadana y prevención del delito, dirección de seguridad. Tenemos direcciones por montones, pero de todas no se hace una. Además hay instalados 320 botones de emergencia, pero estos están sin funcionar; además hay 326 comités vecinales para la prevención del delito, pero estos están desorganizados e inoperantes, por lo que está fallando la autoridad, pues más de la mitad de los homicidios ocurren incluso a plena luz del día”.

“Como académicos proponemos que es necesario que entre vecinos debemos conocernos para ser vigilantes, también ocupamos que la autoridad nos informe con veracidad. Si hay información estratégica que debe reservarse, pues que se la guarden. Pero informar que no pasa nada origina que perdamos la confianza a las autoridades. También se requiere una policía más cercana a la gente y mejor organizada que verdaderamente trabaje en la prevención del delito”, finalizó.



Numeraria

31 homicidios intencionales tan solo en mayo del 2016