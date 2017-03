Preocupa actitud agresiva e intolerante del alcalde de Zamora

– El Presidente Municipal, Carlos Lugo, empujó al Lucio Alzate por manifestarse en la Presidencia



-Vecinos de La Huanumera se dicen hartos de falta de respuesta de Ayuntamiento en ambos proyectos



-Recriminan dilatación en trámites y exhiben nula capacidad de respuesta del gobierno municipal



Oscar De La Rosa, Zamora

Con amenazas y agresiones físicas, José Carlos Lugo Godínez, alcalde, trató de reprimir al líder del movimiento Unidad Ciudadana, Lucio Arzate Maldonado, luego de intentar bloquear el acceso a la Presidencia Municipal en conjunto con centenas de vecinos de La Huanumera para demandar el cumplimiento de los compromisos de dotación de agua potable y energía eléctrica, acordados desde hace casi 2 años con los habitantes de ese lugar.

La conducta del presidente municipal quedó expuesta ayer en videos que fueron grabados por los propios habitantes de La Huanumera, quienes le recriminaron la agresión cometida en contra del líder de Unidad Ciudadana, además de otras agresiones verbales hechas a mujeres de la organización que se dieron cita en la plaza principal para hacer la manifestación.

“Hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o cualquier integrante de la organización Unidad Ciudadana al presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez. No es posible que un servidor público con la investidura que tiene quiera acabar con la libertad de expresión de cualquier manera. Esa conducta no va a impedir que nosotros nos callemos y exijamos lo que legalmente nos corresponde y es únicamente garantizar una mejor calidad de vida a 2 mil 400 personas”, puntualizó Lucio Arzate Maldonado, en el marco de la manifestación.

Los vecinos de La Huanumera además manifestaron su hartazgo con el presidente municipal porque aseguraron que a un año y 6 meses de la actual administración pública, no han recibido una respuesta con relación a los proyectos de agua potable y energía eléctrica, sumado a que les retiraron un auxilio de 600 despensas que recibían para personas necesitadas del lugar.

“Hubieran analizado bien lo que nos iban a prometer cuando andaban en campañas políticas. El discurso que hoy se plantea dista mucho de lo que en su momento nos plantearon para la gestión de ambas acciones. Nos han dilatado bastante el proceso para que aterricemos acciones concretas y los más jodidos, siempre somos perjudicados por la falta de voluntad de las autoridades competentes”, expusieron vecinos sobre la mesa de negociación que fue instalada para llegar a acuerdos para destrabar el conflicto”, resaltaron.

En un oficio mostrado por Lucio Arzate Maldonado pudo constatarse la falta de respuesta a varias peticiones presentadas por Unidad Ciudadana. La primera de ellas fue de fecha del 17 de septiembre del año pasado; la segunda fue entregada el pasado 24 de enero sin una respuesta contundente del Ayuntamiento, pese a que el presidente municipal se comprometió a trabajar sobre el tema.

“No nos van a ver la cara de tontos. Existe un desgaste por parte de los ciudadanos porque muchos pierden horas de trabajo para solicitar resultados sin éxito alguno y haremos lo que sea necesario para que se dé una solución concreta a las peticiones que hemos expuesto”, dijo.

El argumento otorgado por el Ayuntamiento para dilatar los trabajos fue un supuesto fallo del tribunal agrario para impedir la ejecución de cualquier obra, cuyo predio se encuentra en litigio; sin embargo, Lucio Arzate consideró que es una artimaña del gobierno encabezado por José Carlos Lugo Godínez para impedir que se puedan concretar los proyectos.

“El predio de nosotros nada tiene que ver con problemas legales con ejidatarios, ya que pagamos por el terreno en su momento. Si no nos dejan otra alternativa, vamos a exigir lo que por ley nos corresponde en el artículo 4 de la Constitución Política de México que habla del derecho de la población a una vivienda digna”, subrayó.

También solicitó en la reunión que se informe sobre el destino de las piezas utilizadas para el equipamiento del pozo profundo que existe en la comunidad y que fue construido durante la administración municipal encabezada por Rosa Hilda Abascal Rodríguez.

Al finalizar la reunión, los integrantes de Unidad Ciudadana exigieron al gobierno municipal la firma de una minuta en donde se establecieran nuevos acuerdos reales, que puedan ser cumplidos a la brevedad posible; de lo contrario, el grupo continuará con las movilizaciones en los próximos días.

“Nos vamos decepcionados de la falta de atención del gobierno municipal. Lamentablemente tenemos autoridades municipales cerradas, que al menos durante el periodo mencionado, le han dado evasivas a resultados solicitados por la población”, concluyó.

Numeraria

-250 personas de Unidad Ciudadana participaron en movilización

-10:00 horas empezó la manifestación