Precisa Lucio álzate que pago de 8 mdp en La Huanúmera fue para otro predio ejidal

-Está en litigio con ejidatarios del Sauz de Abajo

-Terreno del IVEM adquirido por Gobierno Estatal es donde desalojaron a familias

-Aseguró que nunca ha pedido un peso a habitantes, pero sí exigió terreno a Gobierno Estatal

-Acusa dilatación en trámite porque ninguna autoridad ha dado solución a compromisos pactados

Oscar De La Rosa, Zamora

El pago de 8 millones de pesos en La Huanúmera se dio por un predio de 50 hectáreas que actualmente se encuentra en litigio con ejidatarios del Sauz de Abajo y no por el terreno del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), de donde fueron desalojadas 150 familias de manera reciente.

Así lo aclaró Lucio Arzate Maldonado, presidente de la organización Unidad Ciudadana, quien aseguró que a las familias que se asentaron en el predio del IVEM nunca se les pidió un solo peso para pagar por ese terreno. Si se apostaron fue porque hubo un compromiso desde la administración estatal que encabezó Leonel Godoy hasta la actual con Silvano Aureoles, para que ese predio se otorgara a las familias.

“No cumplieron con la palabra que empeñaron en su momento. Durante la administración de Jesús Reyna, funcionarios del IVEM, salieron a decir ante 600 personas de Unidad Ciudadana que podíamos disponer del terreno de 52 hectáreas; sin embargo, después se echaron para atrás y lamentablemente no tenemos una firma por escrito de ese compromiso”, precisó.

Comentó que incluso hubo un ofrecimiento del IVEM de que cada familia otorgara 15 mil pesos para quedarse con un lote de 6 por 16; sin embargo, los habitantes no accedieron porque no hubo un compromiso claro de dotar el lugar de servicios básicos como luz y agua potable, además de un pie de casa.

Aseguró que incluso al inicio del proceso de gestión, el predio estaba valuado en alrededor de 6 millones de pesos, por lo que había la disposición de familias de hacer la adquisición, pero por razones inexplicables, el precio se elevó hasta 60 millones 700 mil pesos, tras haber sido adquirido por el IVEM.

“El problema es que nosotros invertimos un recurso por el orden del millón 500 mil pesos en ese predio para la construcción de un tanque de abastecimiento de agua, además de colocar tubería y acondicionar con granzón las calles que cruzan alrededor de las viviendas. Pusimos energía eléctrica comunitaria, para no dejar a las familias a oscuras, al no haber un proyecto concreto de electrificación”, explicó.

En lo referente al predio ejidal en litigio, aseguró que las mil 700 familias que tienen su lote en ese lugar, no han podido obtener la escrituración hasta que se dé la resolución de la propiedad del terreno por parte del Tribunal Agrario N° 36. Están en la etapa de la presentación de pruebas periciales para que haya el fallo.

“En ese terreno no hemos hecho nada y no hay familias asentadas hasta que no se resuelva el problema y se dé la escrituración respectiva. De eso sí tenemos documentación que avala la compra del predio que tuvo un costo de 4 mil 700 pesos en promedio para cada familia. El litigio se desarrolló porque 2 de 53 ejidatarios no estuvieron de acuerdo con la operación de compra-venta; sin embargo esperamos que recapaciten y vean la necesidad que tienen cientos de personas por una vivienda”, dijo.

Concluyó al decir que posteriormente vino la instalación y el equipamiento del pozo profundo en el predio ejidal en litigio de La Huanúmera. De allí se consideró acercar el agua a las familias asentadas en el terreno del IVEM; sin embargo, no será factible hasta que no se resuelva el conflicto legal que prevalece en relación al lugar.

Numeraria

-1 semana lleva conflicto de La Huanumera

-2 predios pretende ocupar Unidad Ciudadana