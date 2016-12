Posible desabasto de gasolina en Zamora y la región

-Propietarios de negocios informan que situación se mantendrá en próximos días

-Piden tomar previsiones para no queden inmovilizados

-Problemas económicos en PEMEX para surtir el combustible la causa principal



Oscar De La Rosa, Zamora

Habrá desabasto de gasolina Premium y Magna en los próximos días, por lo que podrían darse afectaciones importantes a los conductores de unidades vehiculares. Propietarios de los negocios informaron que la situación se mantendrá en los próximos días como consecuencia de la falta de liquidez de PEMEX para hacer el surtido y distribución hacia diferente puntos de la entidad.

Los propietarios de las gasolineras pidieron a los conductores de unidades vehiculares tomar las previsiones necesarias para que no se queden inmovilizados y que represente una afectación importante, principalmente si van a laborar o hacer otra actividad que afecte sus necesidades personales.

“No es una situación que se encuentre a nuestro alcance porque finalmente nosotros estamos a la expectativa de que nos surtan con las bombas respectivas para que podamos ofrecer el producto a los propietarios de las unidades”, puntualizaron propietarios de gasolineras abordados por EL INDEPENDIENTE.

Comentaron que se desconoce hasta cuándo se podrá regularizar el abasto de combustible por lo que hicieron hincapié a los ciudadanos para que se surtan en el momento que lo consideren prudente y no se queden varados como ocurrió con algunos conductores el día de ayer, de acuerdo a un monitoreo efectuado por este medio de comunicación.

Subrayaron que también es importante que estén al pendiente de monitorear cada una de las gasolineras ubicadas entre Zamora y Jacona, para verificar en qué momentos hay disponibilidad de combustible.

“Es necesario que se surtan. No será una situación exclusiva de la región, ya que el desabasto de gasolina está previsto para todo el Estado de Michoacán; será una situación complicada para los conductores porque estamos en un periodo de movilidad por las fiestas de fin de año”, finalizaron.



Numeraria

2 días lleva desabasto de gasolina en estaciones de servicio