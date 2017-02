Por usos y costumbres, complicado afiliar al IMSS a jornaleros

Elena Rojas, Zamora

“Por usos y costumbres así como falta de identidad, es complicado afiliar a los trabajadores del campo, más no imposible, toda vez que la encomienda del instituto es garantizarle a este sector la seguridad social para que mejoren sus condiciones de vida, es así que trabajamos de manera coordinada con dependencias gubernamentales”, señaló Miguel Amezcua, subdelegado administrativo del IMSS de la región Zamora.

Señaló que para afiliar a los trabajadores del campo que arriban de otros estados se coordinan con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Es decir, hay una coordinación gubernamental, “cruzamos información, porque al tratarse de jornaleros agrícolas temporales, muchos de ellos provenientes de Chiapas o Oaxaca, no traen acta de nacimiento”.

Agregó, “la identidad es un derecho universal que tenemos. Lamentablemente muchos de ellos no traen documentación para poderlos afiliar. En ese sentido tenemos un convenio con el registro civil, de facilitar los trámites para poder regularizar su situación personal de identidad”.

Añadió que este problema es muy frecuente, “generalmente por los usos y costumbres, por ejemplo, en la parte montañosa de Chiapas y Oaxaca es muy complicada su actitud. De hecho hay un sesgo de desconfianza, ellos vienen a trabajar y se van. Lamentablemente también traen algunos problemas sociales que la STyPS ha focalizado, como problemas de alcoholismo, por lo que se vuelve más complicado el poderlos afiliar”.

Sin embargo dijo, el IMSS insiste en afiliarlos para mejorar sus condiciones de vida, pues el objetivo de la institución es registrar al mayor número de trabajadores del campo.

Indico que el hecho de que el IMSS esté más al pendiente de los productores para que afilien a sus trabajadores, sin duda coadyuvará mitigar los casos de trabajo infantil (niños jornaleros) y evitar el abuso hacia este sector.

Dijo que hasta el momento se tienen registrados 99 mil trabajadores afiliados al seguro social, de los cuales el 15 por ciento son trabajadores del campo. El resto son trabajadores de la construcción así como de la industria y comercio, “seguiremos teniendo un acercamiento constante con empresarios y productores para concientizarlos de los beneficios de la formalización laboral”, finalizó.



Numeraria

99 mil trabajadores en 31 municipios de la región en formalidad laboral