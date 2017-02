Por iniciar el torneo de futbol interno del ayuntamiento de Zamora

Guillermo Ríos, Zamora

Con la participación de aproximadamente 250 empleados del ayuntamiento de Zamora, divididos en 11 equipos de diferentes direcciones, dependencias, coordinaciones, sistemas y áreas correspondientes al Ayuntamiento municipal, el próximo 01 de Marzo autoridades deportivas municipales inaugurarán el Torneo de Futbol Interno en su edición 2017.

Planeación, Parques y Jardines, Aseo B, Seguridad Pública, DIF, Unidades Deportivas, Coordinación de Aseo Público, Medio ambiente, Obras Públicas, Sapaz y Presidencia, serán los equipos que protagonizarán el segundo torneo de esta administración municipal.

“En reunión programada con los delegados y encargados de los equipos, se acordó el reglamento, basado en el buen comportamiento y juego limpio, mencionando que dentro y fuera de las canchas seguirán siendo compañeros de trabajo, que olviden rencillas y asperezas que puedan afectar el buen desarrollo del torneo”, indicó Salvador Escoto, regidor.

En su intervención la directora de juventud y deportes agradeció la participación y la buena difusión que tuvo esta convocatoria, recordando siempre el objetivo principal, fortalecer y estrechar los lazos de compañerismo, además de reconocer la importancia que se le da al rubro deportivo.

Por su parte Luis Navarrete Alcázar Coordinador de Espacios Deportivos, exhortó a los empleados del ayuntamiento en el buen comportamiento, que estas actividades se realizan a petición de los mismos trabajadores y que por parte del presidente municipal existe el total respaldo para la realización de estos eventos que coadyuvan a la integración laboral.

En la reunión también estuvo presente el Encargado del departamento de desarrollo de personal Juan Carlos Rodríguez Méndez, quien respaldó a la organización del torneo y les mencionó que “quien no cumpla y no acate los reglamentos serán sancionados conforme a lo establecido, esta es una actividad de colaboración por parte de todos, pero quien no quiera y solo busque dañar y perjudicar será sancionado”.

Para cerrar la reunión y en total acuerdo a las disposiciones de los organizadores se realizó el sorteo para sacar el rool, que consistirá en 11 jornadas que se jugarán los días Martes y Miércoles, en los campos disponibles de las unidades deportivas y en la cancha recién habilitada de la Dirección de policía y Tránsito municipal.

En la jornada 1 se enfrentará Parques y Jardines vs Medio ambiente en el campo A de la Unidad deportiva El Chamizal el día 7 de marzo; Presidencia vs DIF en el Estadio, el día 7 de marzo; Aseo B vs Sapaz, en el campo de la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas el día 8 de Marzo; Unidades Deportivas vs Planeación, en la cancha de la Unidad Poniente el día 7 de marzo; Coordinación de Aseo vs Seguridad Pública en la cancha de Policía y Tránsito el día 8 de marzo; todos los encuentros serán a las 5 de la tarde.