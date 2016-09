Por error en el conteo, Jacona tendrá 2 reina de las Fiestas Patrias

Jueves , 8 de septiembre de 2016

-Comunicación Social asumió la responsabilidad



Elena Rojas, Jacona

La dirección de comunicación social aceptó su error en el conteo de actas para la elección a Reina de las Fiestas Patrias, durante el evento que se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre, cuando se había anunciado como ganadora a Estefania Padilla Ruiz.

No obstante, tras su designación hubo muchas inconformidades de parte de los adeptos del resto de las concursantes, sobre todo de los seguidores de Paula García Escobar, pues la competencia fue bastante reñida, según lo señalaron algunos asistentes al evento.

Por ello, ante los dudosos resultados y la inconformidad de la gente, el presidente Rubén Cabrera Ramírez decidió que se hiciera una revisión puntual de cada uno de los jueces el día del evento, por lo que se procedió hacer una revisión que se llevó con un Notario Público para darle validez y efectos de legalidad al conteo.

Todos los jueces corroboraron que su boleta era la misma y no había sido alterada. Lo que sí se encontró fue que algunas de las sumas totales estaban mal, favoreciendo ilegítimamente a Estefanía García.

“En el momento no se hizo detallado este conteo, sino que se basó en las sumas que estaban erróneas. Por lo que habiendo un empate, sería muy injusto tanto para Paula que no se le reconociera las votaciones que los jueces emitieron ese día, como para Fanny quitarle esa corona que ya se le había entregado. Por lo que este 2016 por vez primera en el municipio habrá dos reinas de las fiestas patrias”

Así lo expresó Liliana Ramírez, directora de comunicación social durante una rueda de prensa, quien dejo en claro, “fue un error de conteo. Las dirección de comunicación social es la responsable de este error que quizá fue por la presión del momento”.

En su turno, Padilla Ruiz señaló, “me cayó de sorpresa la noticia, el hecho de saber que Paula iba a estar junto conmigo de Reyna. Me agradó bastante el hecho de saber que no voy a estar sola en el reinado, porque es un cargo súper pesado. Me alegra saber que Pula es una persona con metas, una mujer con convicción, es una buena oportunidad para acercarnos más y unir nuestros proyectos para hacer una gran historia en Jacona”.

García Escobar dijo, “qué bueno que nos dieron la oportunidad de aclarar esto. No era justo. Haremos un buen equipo en beneficio de nuestro Jacona, esa es nuestra principal meta”, concluyó.



Numeraria

2 reinas tendrá Jacona

10 de Septiembre sábado a las 21:30 horas, coronación